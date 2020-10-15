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Ece Üner'den çarpıcı Kadir Şeker yorumu

Konya'da, sevgilisi A. D'yi dövdüğü öne sürülen Ö.D, engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kadir Şeker, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirdi.
 15 Ekim 2020 08:16
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YASADAN ALINTI YAPTI

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner üniversite öğrencisi Kadir Şeker'in cezasının kesinleşmesine kayıtlı kalamadı. Üner canlı yayında haberi sunarken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu haber önemli. Önce biraz hukuki yönünü konuşmak lazım. Kadir Şeker olayında meşru müdafaa sınırı aşılmış mı? Aşılmış. Savunma orantılı olmalı kuralı aşılmış mı? O da aşılmış. Ama TCK 27'nin 2'inci fıkrası diyor ki:

"Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmişse faile ceza verilmez."

"HUKUKEN DE TARTIŞMALI"

Dolayısıyla Kadir'e böyle bir ceza vermek hukuken de tartışmalı. Şimdi de her gün onlarca kadının öldürüldüğü bir ortamda işin pratiğini de konuşalım. Kadir şinas bir karar mı? Hayır. Neden? Çünkü bu kararla da Musa Orhan, Ümitcan Uygun cephesinde şaşkınlık sürüyor. Vicdanlarda da. Hem sonra kadına yönelik şiddeti bizzat uygulayanlar. 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.' diyerek seyirci kalanlar 'Meğer ne kadar da isabetli bir karar vermişiz' diyecek.

İnsan insanın yurdu değil, insan insanın kurdu olmaya devam edecek. Sonra bir kadın ölesiye şiddet gördüğünde; ölmek istemiyorum diye haykırdığında ve çevredeki kimsenin kılı kıpırdamadığında belki o gün kadir bilmek üzerine biraz düşüneceğiz."

OLAY NASIL YAŞANMIŞTI

Konya'da, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda, Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla (35) ve Özgür Duran (32) çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker (20) de olaya müdahale etmek istedi.

"KASTEN ADAM ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

18 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

EN ALT SINIRDAN CEZA TALEP EDİLMİŞTİ

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şeker hakkında Cumhuriyet Savcısı da mütalaasında iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek, 'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesi talep edilmişti.
Memurlar.Net
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