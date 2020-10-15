Xiaomi'den Apple'a şarj aleti göndermesi

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın yeni iPhone modellerinin kutu içeriğinde şarj adaptörünün ve EarPods kulaklığın olmayacağı iddia edilmişti.

Söz konusu iddialar şirketin salı akşamı gerçekleştirdiğiği lansmandan sonra resmiyet kazandı. iPhone 12 serisinin kutusunda şarj adaptörü ve kulaklık yer almıyor.

Başka bir deyişle iPhone 12 alan bir kişi şarj adaptör ve kulaklığı da ayrıca satın almak durumunda kalacak. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi haline gelen karar pek çok tepkiye de neden oldu.

Apple'ın bu kararına Android cephesinin önemli isimlerinden Xiaomi'den bir gönderme geldi. Xiaomi tarafından resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda Apple'ın bu kararına gönderme yapıldı.

Mi 10T Pro'nun kutusu ve içinde yer alan şarj cihazının fotoğrafını paylaşan şirket fotoğrafa "Hiçbir şeyi kutunun dışında bırakmadık" notu düşüldü.