Belediye başkanının kızı 69 puanla belediyede memur oldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı 3 bin 300 nüfuslu Akharım Belde Belediyesi 1 memur ve 1 zabıta memuru alımına çıktı. Memur kadrosu ile işe alınacak kişi için KPSS'den en az 55 puan ve herhangi bir lisans programından mezun olma şartı konuldu. Zabıta memuru kadrosunda alınacak kişi için ise KPSS'den en az 65 puan şartı ile herhangi bir ön lisans programından mezun olma şartı getirildi.

YÜZLERCE KİŞİ BAŞVURDU

Başvurular 18 Eylül'de başladı 22 Eylül'de sona erdi. Edinilen bilgilere göre 2 kişilik memur alımına yüzlerce kişi başvurdu. Başvuran kişiler arasından KPSS puanına göre sıralama yapıldı. Memur kadrosu için 5 kişi, zabıta memuru için ise 3 kişi sözlü sınava yani mülakata çağrıldı.

BAŞKANIN KIZI MÜLAKAT LİSTESİNDE

Zabıta kadrosu için mülakata çağrılacak kişiler arasında Akharım Kasabası'nın Belediye Başkanı olan Eşref Ünsal'ın kızı Semiye Ünsal da yer aldı. KPSS'den 69 puan alan Semiye Ünsal, mülakat listesinde 2'nci sırada yer aldı. Ancak her ne hikmetse listenin birinci sırasında olan aday mülakata katılmadı.

RESMİ SİTEDE DUYURULDU

Mülakat sonuçları geçtiğimiz günlerde Akharım Belediyesi'nin Resmi web sitesinde yayınlandı. Yayınlanan sonuçlara bakıldığında Belediye Başkanı Eşref Ünsal'ın 2 yıllık İnşaat Teknolojileri

Bölümünden mezun olan kızı Semiye Ünsal, mülakatta "başarılı" ilan edilerek 69 puanla zabıta memuru olmaya hak kazandı.

MEMUR KADROSU BOŞ

Memur kadrosu için mülakata çağrılan 5 kişiden 4'ü mülakatta "başarısız" oldu. Bir kişi ise sınava katılmadı. Açılan memur kadrosu bu sonuçla boş kaldı.

ALINACAK KİŞİ BELLİYDİ ZATEN

Mülakat sıralamasında en yüksek puana sahip olmasına rağmen mülakata katılmayan F.K, Afyon Postası'na neden mülakata katılmadığını şu sözlerle anlattı: "Alınacak kişi belliydi zaten. Onlar için açılmış bir sınav. Başkanın kızının katıldığını bildiğim için ve mülakata da kaldığını bildiğim için ben mülakata katılmadım nasıl olsa o alınacak diye. 1 kişi de memur alınacaktı onu incelediniz mi bilmiyorum ama onda kimseyi almamışlar. Çünkü memurluk için de belediye de çalışan birisini alacaklardı. O da KPSS sıralamasına giremediği için mülakata kalamadı."

Akharım Belediyesi'nin 5 Ağustos'ta yayınladığı ilan için TIKLAYINIZ

Kaynak: www.afyonpostasi.com.tr