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6 yıldır depoda duran motosiklete köprü geçiş ücreti geldi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir vatandaşın 6 yıldır depoda duran motosikletine köprü geçiş ücreti geldi.
 17 Ekim 2020 16:26
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6 yıldır depoda duran motosiklete köprü geçiş ücreti geldi

Burhaniye'de esnaflık yapan 2 çocuk babası Yılmaz Özcan'ın 2014 yılından beri ilçede kullandığı ve çoğunluklu depoda tuttuğu 34 AS 3508 plakalı motosikletine, 2019 yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Mahmutbey-Edirne oto yolunu kullandığı gerekçesiyle 23 lirası geçiş ücreti ve 92 lirası da ceza olmak üzere toplam 115 liralık fatura geldi. Gelen ihbarnameye şaşıran Özcan, cezaya itiraz etti. Ancak ikinci defa gelen ceza makbuzunun bir ay içinde ödenmesi istenince tekrar itiraz etti. Gelen makbuzda, 2019 yılının 8, 9 ve 10. aylarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden 6 defa, Mahmutbey-Edirne kara yolundan da bir defa geçtiği yazıldı.

Yılmaz Özcan, "2014 yılından beri Balıkesir Burhaniye'de olan motosikletime 2019 yılı itibarıyla köprü geçiş ücretleri tahakkuk etmiş. Bunlara itiraz ettim. Fakat tekrar tebligat yapıldı. 23 liralık köprü geçiş ücretine 92 lirada ceza kesilmiş. Bir ay zarfında ödemem isteniyor. Tekrar itiraz dilekçemi hazırladım. 2014 yılından beri burada kullandığım ve depoda duran motora köprü geçiş ücreti geliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü bunu benden istiyor. İtirazımı yeniledim. Bunun için uğraşıyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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