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Erdoğan keşfedilen yeni doğal gaz rezerv miktarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu"
 17 Ekim 2020 16:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü yaptığı açıklamada yeni müjdelerin geldiğini duyurmuştu. Erdoğan, 'Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek, hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.

ERDOĞAN MÜJDEYİ AÇIKLADI: REZERV MİKTARI 405 MİLYAR METREKÜBE ULAŞTI

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

320 milyar metroküplük doğalgaz müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha bulundu. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğalgaz rezerv miktarı 405 milyar metrekübü buldu.

Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, şu ana kadar en büyük hidrokarbon kaynağımızdır.

Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır.

Tuna-1'de keşfettiğimiz doğalgazı burada kurulacak platform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak, ülkemizin sistemine entegre edeceğiz.

Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını paylaşım mücadelesinden Türkiye'yi dışlama çabalarına rıza göstermeyerek yeni bir dönemin kapısını açtık.

'KAŞİF' DENİZALTI ROBOTU

Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık.

'Kaşif' adını verdiğimiz denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikte ihtiyaç duyulan elektriği ve video görüntülerini uzaktan kumanda ile elde edebileceğiz.

Deniz altı robotumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Kalkınma ve büyüme çabamızın en büyük kalemini oluşturan petrol ve doğalgazda dışarı ödediğimiz rakam azaldıkça bu hizmetlerimizi milletimize daha hesaplı şekilde sunabileceğiz.

Bu keşfin en az miktarı ve değeri kadar önemli kabul ettiğim bir husus da milletimize büyük bir moral vermiş olmasıdır.

Yıllarca gıpta ile baktığımız bu zenginliklere artık ülkemizin de sahip olabileceğini görmemiz, inşallah diğer alanlardaki mücadelelerimizin başarıya ulaşacağının da işareti.

AB'YE SERT SÖZLER

Ülkemizin ve Kıbrıs halkının haklarını hiçe sayan hiçbir oldubittiye izin vermemeye kararlıyız.

Çifte standart sebebiyle AB'nin güvenirliği zaten azalmıştı. Tartışmalarda Akdeniz'de adil bir tutum takınmazlar ise bu durum AB'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacak.

Büyük ve güçlü Türkiye bırakana kadar durmayacağız, duraksamayacağız.

405 milyar metreküp doğalgazın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Memurlar.Net
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