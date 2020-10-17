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Başına saçma isabet eden 2 aylık bebek yaşamını yitirdi

Antalya'da, babasının tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 2 aylık bebek hayatını kaybetti.
 17 Ekim 2020 20:15
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Antalya'da, babasının tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 2 aylık bebek hayatını kaybetti.

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde, iddiaya göre, Yaşar Karataş (18), tüfeğini temizlediği sırada ateş alması sonucu tüfekten çıkan saçmalar 2 aylık bebeği Kumsal Karataş'ın başına isabet etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bebeğin öldüğü belirlendi.

Öte yandan baba Yaşar Karataş, gözaltına alındı.

Evde, polis tarafından yapılan incelemede anne M.G'ye (16) ve bebeğine ait eşyaların bulunduğu iki valiz tespit edildi.
Anadolu Ajansı
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