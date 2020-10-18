İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Denizli Valisi' ile ilgili açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirirken esnafa sert üslup takındığı gerekçesiyle eleştirilen ve yaptığı açıklamayla özür dileyen Vali Ali Fuat Atik'e ilişkin, "Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur." ifadelerini kullandı
|18 Ekim 2020 12:19
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirirken esnafa sert üslup takındığı gerekçesiyle eleştirilen ve yaptığı açıklamayla özür dileyen Vali Ali Fuat Atik'e ilişkin, "Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Devletin cemal ve celal yüzü vardır. Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti, diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır. Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır. Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur."
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