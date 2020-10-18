Şehit babasını, asker selamıyla uğurladı
|18 Ekim 2020 16:27
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Olay, 2 gün önce Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobili takip eden polis motosikleti, aynı yöndeki minibüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan 2 polis memurundan Mehmet Tekcan (32), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Tekcan'ın cenazesi, dün Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'nın Elmadağ ilçesine getirildi. Daha sonra Hasanoğlan Mahallesi'ndeki Tokluoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, şehidin babası Ahmet, annesi Makbule ve eşi Büşra Tekcan ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.
BABASINI ASKER SELAMIYLA UĞURLADI
Şehidin oğlu Poyraz da, polis üniformasıyla törene katıldı. Babasının Türk bayrağına sarılı tabutunu öpen Poyraz, daha sonra annesine dönerek, 'Babam ne yapıyor bunun içinde' dedi. Annesi Büşra Tekcan da babasının burada uyuduğunu söyledi. Poyraz, babasının tabutuna sarıldıktan sonra asker selamı verdi. Şehidin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Hasanoğlan Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
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