Yeni hasta sayısı 2 bin sınırına geldi
|19 Ekim 2020 19:15
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Sağlık Bakanlığı 19 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 1958 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1447 oldu, son 24 saatte 1424 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 305 bin 427'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim. ' ifadelerini kullandı.
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