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Acun, batı'nın ahlaksızlığını Türkiye'ye taşıyacak

Batı'nın en ahlaksız programları arasında yer alan 'Next Top Model' isimli yarışma Acun tarafından Türkiye'ye getiriliyor. Yarışmada 18 yaş altı çocuklar dahi modellik adı altında teşhir ediliyor.
 20 Ekim 2020 07:45
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Acun, batı'nın ahlaksızlığını Türkiye'ye taşıyacak

Muhabirlikle başladığı meslek hayatını medya patronluğuyla taçlandıran Acun Ilıcalı, yine çok tartışılacak bir programa imza atıyor. Daha önce "Yetenek Sizsiniz" yarışmasına çocukları çıkardığı için tepki alan, "Doya Doya Moda" ile eleştiri oklarının hedefi olan Ilıcalı, bu defa çıtayı daha da yükseltti. Acun Ilıcalı, genç kızların ve 18 yaş altı çocukların bedenlerinin teşhir edildiği 'Next Top Model' isimli yarışma programını Türkiye'ye uyarlayacağını duyurdu. Genç neslin hedef alınacağı 'Exxen' isimli dijital film dizi platformu kurmak için kolları sıvayan Acun, Batı'nın en ahlaksız programlarından biri olan 'Next Top Model'i "Türkiye Modelini Arıyor" ismiyle yayınlayacağını açıkladı. Vücudunu sergileyerek kolay yoldan para kazanmanın teşvik edildiği yarışmada, genç kız ve erkekler modelliğe yönlendirilmeye çalışılacak. Özellikle yarışmanın başvuru metninde yazan bir detay ise herkesi şoke etti. Metinde 18 yaş altı çocukların, velilerinin izniyle yarışmaya katılabileceği ifadeleri yer aldı. Başvurular TV8'in internet sayfasından alınırken katılımcının bütün fiziksel özellikleri ayrıntılı bir şekilde sorulması da dikkat çeken detaylar arasında. Katılım için kabul edilmesi zorunlu olan başvuru şartlarında, fotoğraflar da dahil kişisel verilerin yurt dışındaki iştiraklerle paylaşılacağı belirtiliyor. Şartlarda kişisel verilerin neden yurt dışına çıkarılacağı merak konusu olurken başvuruda verilen bilgilerin ve fotoğrafların ne amaçla kullanılacağı şüphe uyandırıyor. Öte yandan yarışma programı; Amerika, Kanada, Yunanistan, Danimarka, Hollanda gibi birçok Batılı ülkede düzenleniyor. Sözde 'geleceğin modeli'nin arandığı ifade edilen programlarda, mankenlik adı altında genç kızların vücutları, uygunsuz kıyafetlerle deşifre ediliyor. Yarışma, yayınlanan ülkelerde, toplumda pedofiliyi arttırdığı iddiasıyla büyük tepki görüyor. Türkiye'ye getirilen yarışmanın Batı'daki örnekleri, topluma vurulacak en büyük darbelerden biri olacağını gözler önüne seriyor. RTÜK'ün bu programa 'dur' deyip demeyeceği ise merak uyandırıyor.

"BU TÜR PROGRAMLAR GELENEĞİMİZİ BOZAR"

Türk Psikologlar Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlkiz Altınoğlu Dikmeer:

18 yaşın altındaki çocukların bu tür bir programa çıkması, yönlendirilmesi ve özendirilmesi, kişilik gelişimleri ile psikolojileri açısından uygun değil. Böyle bir rekabet içine girmek, kendilerini bedenleri ile ifade etmek zorunda bırakılmak, kişilik gelişimlerini olumsuz etkiler.

Genç Medyacılar Derneği (Gmd) Başkanı Umut Emre Çınar:

Henüz reşit olmayan ve çocuk yaştaki katılımcıların nasıl bir elemeden geçip ne şekilde ekranlarda yer alacağı merak konusu. Bu konular netleşmeden bir şey söylemek oldukça zor.

Yazar Sema Maraşlı:

Çocukların bedenlerinin teşhir edilmesi büyük bir problem. Zaten medya ve moda dünyasının etkisiyle gençlerde 'benden takıntısı' yükselmiş durumda. 13-14 yaşında estetik ameliyat olan çocuklar var. Bu tarz programlar psikolojik açıdan zararlı olduğu gibi geleneksel değerleri kaybetme açısından da problemli. Buna müsaade edilmemesi lazım. Öte yandan yetişkin insanların da bedeninin böylesine metalaştırılması kadına yapılacak en büyük hakarettir.
Türkiye
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