Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
|21 Ekim 2020 12:48
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İlk grip aşıları geldi! Yeni sistem nasıl işleyecek?
21 Ekim 2020 13:31
|Online eğitimde kulaklıklara dikkat
21 Ekim 2020 13:04
|Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle 4 gün ile sınırlandırıldı
21 Ekim 2020 12:32
|Düğünde sahte altın taktı, bir süre sonra 'vazgeçtim' deyip gerçek altını aldı
21 Ekim 2020 12:11
|Vatan görevi için Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu
21 Ekim 2020 11:58
|Türk profesörün Covid-19 aşısı, Türkiye'de 550 gönüllüye uygulanacak
21 Ekim 2020 11:55
|Grip aşısı için 5 puan şartı
21 Ekim 2020 11:44
|Meteorolojinin güvenilirlik oranı yüzde 83 çıktı
21 Ekim 2020 11:18
|Kocaeli'de 'radyoaktif' ibareli kapsülde radyoaktif madde bulunamadı
21 Ekim 2020 10:27
|Kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü
21 Ekim 2020 10:21