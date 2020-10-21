1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
 21 Ekim 2020 12:48
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan Durmuş'un, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdiği, ambulansla hastaneye getirildiği belirtildi.

Yoğun bakım servisinde tutulan Osman Durmuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İlk grip aşıları geldi! Yeni sistem nasıl işleyecek?
21 Ekim 2020 13:31		 Online eğitimde kulaklıklara dikkat
21 Ekim 2020 13:04
Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle 4 gün ile sınırlandırıldı
21 Ekim 2020 12:32		 Düğünde sahte altın taktı, bir süre sonra 'vazgeçtim' deyip gerçek altını aldı
21 Ekim 2020 12:11
Vatan görevi için Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu
21 Ekim 2020 11:58		 Türk profesörün Covid-19 aşısı, Türkiye'de 550 gönüllüye uygulanacak
21 Ekim 2020 11:55
Grip aşısı için 5 puan şartı
21 Ekim 2020 11:44		 Meteorolojinin güvenilirlik oranı yüzde 83 çıktı
21 Ekim 2020 11:18
Kocaeli'de 'radyoaktif' ibareli kapsülde radyoaktif madde bulunamadı
21 Ekim 2020 10:27		 Kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü
21 Ekim 2020 10:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:35 - Kadınlarda koronavirün etkileri daha uzun sürebilir13:31 - İlk grip aşıları geldi! Yeni sistem nasıl işleyecek?13:28 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri13:21 - Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü dediği il başkanından suç duyurusu13:16 - Bakan Albayrak'tan 'Kalkınma Fonu' paylaşımı13:14 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:10 - Selçuk Üniversitesi aşıda hayvan deneylerini tamamlandı13:04 - Online eğitimde kulaklıklara dikkat12:48 - Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi12:34 - 20 bin tonluk 'toryum' Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılar12:32 - Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle 4 gün ile sınırlandırıldı12:30 - Firari FETÖ'cülerin başına 675 milyon lira ödül konuldu
12:24 - Türkiye'de yakalanan BAE ajanı tutuklandı12:23 - 2021 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor12:23 - Ankara'da, kartlı su sayaçlarıyla ilgili işlemler yapılamıyor12:19 - Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sistemine yüklendi12:13 - Gün ortası döviz fiyatları
12:11 - Tunceli'de teröristlerce kullanılan iki sığınak imha edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dolar'ın düşüşü devam ediyor. İşte sebebi
Ford ve Volkswagen kararını verdi! İşte fabrikanın kurulacağı şehir
İşte AYM'nin Engin Yıldırım kararı
Cem Yılmaz'dan, Bakan Koca'ya çağrı: Ücret almadan görev alabilirim
KHK'lı avukat için dikkat çeken karar
Şehit Danıştay Başkanının oğlu casusluktan tutuklandı
Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları iller arasında da yapılabilmelidir
MİT'ten nefes kesen operasyon: BAE ajanı yakalandı
YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hastane başvuruları iki kat arttı 2
zengin kimse 1
murakabe kalemi 1
suudi arabistanda tarım 1
tedavülden kalkan cümleler 3
habaset 1
independenta 1
ışıklar yanıyor 1
osman durmuş 1
gilaburu 1
SON İLANLAR
Horasan Öğretmenevi İşçi Alacak
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
TKİ Çan Linyitleri Engelli İşçi Alacak
Berlin Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
MSB, 1'i Engelli 2 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Ordu Akkuş Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam