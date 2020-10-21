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Veriler açıklandı... Hasta sayısı 2 bin sınırını geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün 2.000'den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin.
 21 Ekim 2020 19:55
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Veriler açıklandı... Hasta sayısı 2 bin sınırını geçti

Sağlık Bakanlığı 21 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 943 Kovid-19 testi yapıldı, 2013 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1504 oldu, son 24 saatte 1507 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 308 bin 446'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Bugün 2.000'den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin. ' ifadelerini kullandı.

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