ÖABT'te bir sorunun cevabı değişti, 2 soru iptal edildi
ÖSYM, KPSS ve AÖBT sonuçlarını bugün itibariyle açıkladı.
|22 Ekim 2020 08:29
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ÖSYM'nin açıkladığı sonuçlara göre Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nden 1 sorunun doğru cevabı değiştirildi. 2 Soru da iptal edildi.
ÖSYM'nin soru iptaline dair açıklaması
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 28 numaralı sorunun "D" olarak girilmiş doğru cevabın "C" olarak düzeltilmesine, ayrıca Beden Eğitimi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 55 numaralı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 74 numaralı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 52 numaralı soruların iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.
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