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Bakan Koca: Salgın tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır.
 23 Ekim 2020 11:44
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliği'nde açıklamalarda bulunuyor. "Şimdiden dikkat çekmek istiyorum. Koronavirüs salgını tüm ülkede tekrar tırmanışa geçmiş durumdadır." diyen Koca, "Salgın bize şunu öğretti ki; virüsün yayılması daha fazla insanın hasta olması değil tüm hayatın sekteye uğramasıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Halkımızdan rica ediyorum sağlık çalışanlarımızın gösterdiği çabayı sizler de tedbirlere uymak için gösterin.

Tedbirlerden daha güçlü silahımız yok.

Burada kazanacağımız başarı Bursa ile sınırlı kalmayacak tüm ülkeyi olumlu etkileyecektir.

Şimdiden dikkat çekmek istiyorum. Koronavirüs salgını tüm ülkede tekrar tırmanışa geçmiş durumdadır.

Salgın bize şunu öğretti ki; virüsün yayılması daha fazla insanın hasta olması değil tüm hayatın sekteye uğramasıdır."
Memurlar.Net
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