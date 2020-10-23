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'Uzaktan eğitimi sadece salgın döneminin tedbiri olarak görmüyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Biz uzaktan eğitimi sadece salgın döneminin geçici bir tedbiri olarak görmüyoruz
 23 Ekim 2020 13:04
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şimdiye kadar belirlenen kriterler ölçüsünde 60 bin civarında tabletin dağıtımının gerçekleştirildiğini belirtti.

Selçuk, Ülper Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, salgın döneminde öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığını dikkate alarak belirli uygulamaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Hangi dönemde okulların ne şekilde açılacağı, alınacak tedbirleri, uzaktan eğitimde neler yapılması gerekir gibi konuları senaryolarla dile getirdiklerini ifade eden Selçuk, şimdi de uyguladıklarını belirtti.

Selçuk, Türkiye'nin dünyada 3 televizyon kanalı kurarak salgın döneminde eğitim hizmeti verebilen 3-4 ülkeden birisi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bunun ötesinde EBA altyapısında 2 milyon canlı ders verebilme kapasitemiz var ki bu gerçekten büyük bir ivme kazandı. Bildiğiniz gibi dünyada eğitim öğretimle ilgili tüm siteler içerisinde bu hafta dünyada birinci oldu. Bundan iki hafta önce üçüncü sırayaydı, şimdi dünyada birinci sıraya geldi, bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu platformun öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından bu kadar yoğun kullanımı bizi mutlu ediyor."

Aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçildiğini anımsatan Selçuk, "5. ve 9. sınıflarla ilgili de kararımızı açıkladık, bunun teknik ayrıntılarını da bugün paylaşacağız. İster uzaktan eğitim olsun, ister yüz yüze eğitim olsun, normal eğitim döneminde de uzaktan eğitimin altyapısını kullanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Selçuk, bununla ilgili büyük bir çalışmanın sürdürüldüğünü belirterek, uzaktan eğitimi sadece salgın döneminin geçici bir tedbiri olarak görmediklerine dikkati çekti.

Bugün Giresun'da öğrenci ve öğretmenlerle beraber olduklarını anlatan Selçuk, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar belirlenen kriterler ölçüsünde 60 bin civarında tabletin dağıtımı gerçekleştirildi. Kurumsal olarak Türkiye'de en büyük bağışı yapan TMSF ile yaptığımız çalışma çerçevesinde de çocuklarımıza tablet bağışı yapılması konusunda bir girişimi yürütüyoruz ve 20 milyon lira bağışla birlikte bu bağışın tablet alarak değerlendirilmesi konusunda süreç devam ediyor ve kurumsal olarak en büyük bağışın söz konusu olduğu TMSF bağışında biz ilk bağışımızı da bugün Yatılı Bölge Okulumuzdaki çocuklarımıza dağıtmak suretiyle gerçekleştiriyoruz . 500 bin tableti de tedarik sürecinin aşamalarını dikkate alarak peyderpey devam ettireceğiz. Burada da bir problemimiz yok."

Ziya Selçuk, hiçbir çocuğun eksik kalmamasını ve eğitime geride başlamamasını istediklerini vurgulayarak, "Çünkü Eğitim 2023 Vizyon dokümanında eğitimde fırsat adaletinden bahsettik. Fırsat adaleti için her bir çocuğumuzun sadece belli bir fırsata ulaşması değil, imkana ulaşması, eşit olarak ulaşması değil ama aynı zamanda adil olarak ulaşmasını da önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan bağıştan dolayı TMSF'ye ve Giresun'daki programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Selçuk, bundan sonra bu sürecin hızlanarak devam edeceğini kaydetti.

Selçuk, bir gazetecinin 5. ve 9. sınıfların yüz yüze eğitimdeki detaylarla ilgili sorusunu, şöyle yanıtladı:

"Bildiğiniz gibi her yeni sınıf açıldığında bunun teknik ayrıntılarıyla ilgili açıklamalar yapılıyor, bugün öğleden sonra bu konuyla ilgili, hangi okul türüyle ilgili günde kaç saat ders olacak ki yine 2 gün olmaya devam edecek, 6 ila 7 saat arasında dersler olacak ama bunun teknik ayrıntıları bugün itibariyle yayımlanmış olacak. Bu konuyla ilgili sahada yaptığımız çalışmalar, öğretmenlerimiz oklu müdürlerimiz ve il müdürlerimizle yaptığımız çalışmalar bu teknik ayrıntıları belirlememizde oldukça kolaylaştırıcı oldu, bu bilgileri bugün öğleden sonra sizinle paylaşacağız."

Başka bir gazetecinin "Kasım ayında ara tatil verilmesi düşünülüyor mu?" sorusuna, "Biz ilk önce olağan durumu dikkate alırız, sonrasında hatırlarsanız senaryolar içerisinde salgının seyrine bağlı olarak ara tatillerin eğitim için kullanılıp kullanılmayacağı, ya da hafta sonlarında eğitim olup olmayacağı konusunda ucu açık bir senaryodan söz etmiştik. Biz bugünlerde de, önümüzdeki haftalarda da bu seyre bakıp nasıl gittiğini dikkate alarak bilimsel verileri dikkate alarak ara tatilde eğitim yapılıp yapılmayacağı ya da hafta sonu cumartesi günü yapılıp yapılmayacağı konusunda da net bilgileri paylaşacağız ama şu haliyle böyle bir çalışmamız şu anda yok." cevabını verdi.
Anadolu Ajansı
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