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Bakan Koca: Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde

Sağlık Bakanı Koca: Riskli bir yükselişle karşı karşıyayız. Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Salgın birkaç günde riskin boyutu arttı
 23 Ekim 2020 20:06
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle;

Bugün ilk görüşmemi sayın valimizle gerçekleştirip ardından kısa bir basın açıklaması yaptım. Akabinde Bursa Şehir Hastanemizi ziyaret ettim.

5 ayrı çalışma toplantısını tamamladıktan sonra bilgi vermek üzere huzurlarınızdayım.

Bursa, Bilecik, Yalova, Çanakkale Balıkesir olmak üzere 5 ilimizin koordinatörüyle bir araya geldim.

Yapacağım açıklamalar bu 5 ili ilgilendirecek.

Gelinen noktada yeni bir değerlendirme yapmak gereklidir.

Gelinen noktayı şöyle tarif edebiliriz: Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir.

Riskli bir tırmanışla karşı karşıyayız.

SALGIN ANADOLU'DA 2. ZİRVESİNDE

Anadolu'da ise ilk zirve eylülde görülmüştü, ikincisini şimdi yaşıyoruz.

Ekimin ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha büyük bir sınavdayız. Son birkaç günde riskin boyutu artmıştır.

Virüsün bulaştığı kişilerin büyük kısmında belirti görülmemesi sevindiricidir fakat bu durum işin ciddiyetini azaltmıyor. Virüsün yayılması sadece daha fazla sayıda hasta olması veya hayatını kaybetmesi değil, tüm hayatın sekteye uğramasıdır:

Bursa, Bilecik, Çanakkale, Yalova ve Bilecik ile ilgili seyri paylaşmak istiyorum.

Bursa'da bir ay öncesine göre günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır.

Bilecik'te geçen aya göre 2 kat arttı.

Diğer 3 ilde ise %50 oranında vaka artışı görüyoruz.

Bursa'da yoğun bakım yatak kapasitemize 198 ilave ediyoruz.

Balıkesir ilimizde 48 yoğun bakım yatağı daha artırılması için planlarımızı yaptık

Bilecik 21 yoğun bakım yatağı daha artırılması için planlarımızı yaptık.

Yatak dolum %36, yoğun bakım %42, solunum cihazı doluluk oranı ise %56

Yalova'daki mevcut yoğun bakım yataklarımıza 9 ilave yapıyoruz. %62 - %60 - %26

Filyasyon ekiplerimizin çalışmaları sayesinde hem şüpheli temasları takip ediyor, evlerinde izolasyona alıyor, hastaların takibini yapıyor ilaçlarını teslim ediyoruz.

Bursa'da 463 olan filyasyon ekibimizi 700'e çıkarıyoruz. Balıkesir'de 203 filyasyon ekibimiz sahada. 5 ilimize ilişkin yatırım planlarımızı aktarmak isterim.

Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim diye ifade ettiği bu yatırımların ne kadar isabetli olduğunu hem Elazığ'da yaşadığımız deprem ile hem de Covid sürecinde görmüş olduk.

Geçen yıl hizmete almış olduğumuz Bursa Şehir Hastanemiz de salgın döneminde ne kadar önemli olduğu görülmüş oldu.

Bursa Devlet Hastanesi, eski adıyla Memleket Hastanesi'nin pandemi sonrası renovasyonunu yaparak sağlık hizmet sunumuna devam etmesini sağlayacağız.

Bursalı hemşehrilerimizin şehir hastanesine ulaşımını kolaylaştırmak üzere Ulaştırma Bakanlığımız 27 Ekim tarihinde metro ihalesini yapacak. Ali Osman Sönmez Hastanemizin metro ihalesi yapıldı.

Türkiye'de tek olan Spastik Çocuklar Hastanemizi yenileyeceğiz. İnşaatına başlayacağız. Bandırma Ağız Diş Sağlığı Merkezi'mizin inşaatını tamamladık. Çanakkale'de Çam Devlet Hastanemizi bu yıl tamamlıyoruz. Bu yıl Biga Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nin ihalesini yapıyoruz.
Bilecik ilçemizde Bozüyük Devlet Hastanemizin inşaatı hızla devam ediyor. Önümüzdeki yıl hizmete alacağız.

Salgın Anadolu kentlerinde ikinci zirve dönemindeyken, İstanbul'da mücadelenin önemi artarken günlük hayatımızda mücadelemizi nasıl sürdürmeliyiz? Kontrollü sosyal hayat ile. Dışarıda geçirdiğimiz süreyi asgariye indirmeliyiz.

Dışarıya çıkmışsak kalabalıktan uzak durmalıyız. salgının bu devresinde asıl ciddi sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Evimiz dışında, iş yerimiz dahil her ortamda maske takalım.

Mesafe kuralıyla birbirimizi virüsten kurtaralım.

"ANADOLU'DA İKİNCİ ZİRVE KIŞ GELMEDEN ULAŞTI"

Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemine kış henüz gelmeden ulaştı.

Anadolu genelindeki ikinci zirve dönemi bugünkü toplantılarda ele aldığımız 5 kentimiz için de geçerlidir.

Bu 5 ilimizin halkından şimdiye dek verdikleri desteğin çok daha büyüğünü talep ediyorum.

Bursa salgın boyunca gördüğü en büyük dönemi görüyor.

Bilecik salgında ilk zirveyi 10 Eylül'de yaşamıştı. O güne kıyasla günlük vaka sayısı 2 katına yaklaşmıştır. Dikkat çekici diğer nokta zatürre oranının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olmasıdır.

Yalova ikinci zirveyi Türkiye genleiylle aynı günlerde yaşıyor. Nisan dönemine göre günlük vaka sayısı %50 arttı. Bu kentte de zatürre oranı Türkiye'ye oranla yüksek.

Çanakkale'deki %50 oranlı artış ilk zirveye benzerlik gösteriyor.

Balıkesir ilk zirveyi eylül başlarında yaşamıştı. Son 2 haftada %50 artış görüyoruz.

Sağlık ordumuzun hastalarımızı tedavi etmek için gösterdiği çabayı tedbirlere göstermek için her birimiz göstermeliyiz.
Memurlar.Net
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