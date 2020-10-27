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Dolar tarihi zirveyi yeniledi: 8,11 TL

Dün 8 lirayı aştıktan sonra bu sabah da yükselişte olan dolar/TL 8,11 ile tarihi zirveyi yeniledi.
 27 Ekim 2020 09:42
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Dolar tarihi zirveyi yeniledi: 8,11 TL

Dün 8 lirayı aştıktan sonra bu sabah da yükselişte olan dolar/TL 8,11 ile tarihi zirveyi yeniledi.

Euro/TL ise 9,58'den işlem görüyor.

ABD seçimleri öncesinde ülkedeki destek paketine yönelik belirsizlikler ve özellikle Avrupa'da artan vaka sayılarının piyasalar üzerindeki baskısı satış getirmeye devam ediyor. ABD borsaları dün son 1 ayın en sert düşüşünü kaydederken bugün de Asya borsalarındaki düşüşler devam ediyor.

Bugün piyasalarda önemli bir veri bulunmazken, TCMB'nin açıklayacağı uluslararası rezervler ve TÜİK'in açıklayacağı motorlu kara taşıtları verileri izlenecek. Borsada bilançolar izlenmeye devam ediyor. Bugün Akbank, ASELSAN ve Garanti Bankası'nın mali tablolarının seans kapanışının ardından gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,0910 8,0920
Avro 9,5740 9,5750
Sterlin 10,5240 10,5770
ANKARA
ABD Doları 8,0600 8,1100
Avro 9,5350 9,5950
Sterlin 10,4660 10,6660

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,1110'dan işlem görüyor.

Dün en düşük 7,9647 en yüksek 8,0992 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 değer kazancıyla 8,0868'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8,1110'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 9,6020'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,5630'dan satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 92,9 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1830 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güveni endeksinin takip edileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansında uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşeceğini, toplantıdan gelebilecek haberlerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.
Memurlar.Net
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