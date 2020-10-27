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Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
|27 Ekim 2020 12:26
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Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Uçarı Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Yangına arazözler ve itfaiye araçlarıyla müdahale sürüyor.
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