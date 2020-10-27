1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik

Tarihi caminin avizelerine asılan ampullerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan İlber Ortaylı, duruma tepki gösterdi.
 27 Ekim 2020 22:00
+Aa- Yazdır
Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik

Ünlü Tarihçi Prof. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından tarihi Laleli Camisinin avizelerinin fotoğrafını paylaşarak uzun bir mesajla tepkisini dile getirdi.

Avizeye takılan lambaları "Zevksizlik" olarak nitelendiren Ortaylı, "Tarihi İstanbul'u imar eden insanlara göre zevkimiz yok. Daha doğrusu o zevki taşıyanlar buradan gitmiş, yerlerine başkaları gelmiş" ifadelerini kullandı.

İşte Ortaylı'nın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;

"Laleli Camii, Nuruosmaniye'deki bağıran barok üslubun aksine biraz daha Osmanlılaşmıştır ama orijinal ve güzel bir eserdir. Medresesi 1911 yangınında dört duvar haline gelmiş. Mübahat Kütükoğlu Hoca bunu tespit etmişti. Kütüphanesinin encamını İsmail Erünsal Hoca anlatıyor. İçindeki yazmalar eksiksiz olarak Süleymaniye Kitaplığı'na nakledildi.

Bir zevksizlik, bu camii de sardı. Muhteşem avizeye takılan lambalar, haklı olarak sosyal medyanın dikkatini celbetti. Tarihi İstanbul'u imar eden insanlara göre zevkimiz yok. Daha doğrusu o zevki taşıyanlar buradan gitmiş, yerlerine başkaları gelmiş.

Bazı camilerimizde çok meraklı, hatta eserin tarihini tetkik eden imamlar ve müezzinler var. Bazılarında ise hiç böyle bir eğilim görülmüyor. Suriçi'ndeki tarihi camilerin personelinin Osmanlı estetiğinden (bediiyatından) anlamaları lazım. Vakıf Genel Müdürlüğü'nün de devamlı bir teftiş kuruluyla bu tarihi eserleri gözden geçirmesi şarttır."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji'den 7 ilimiz için yağış uyarısı
27 Ekim 2020 22:55		 CHP'li Eren Erdem de koronavirüse yakalandı
27 Ekim 2020 22:17
40 yıl önce gelin geldiği köye muhtar oldu
27 Ekim 2020 22:04		 Bankada hayatının şokunu yaşadı! 116 bin lira dolandırıldı
27 Ekim 2020 21:25
22 yaşındaki muhtar: İnanmayıp, kimliğimi soruyorlar
27 Ekim 2020 21:22		 Gönen Belediye Başkanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
27 Ekim 2020 20:51
Sütlü tatlılara ilgi artınca soğuk kadayıf üretti
27 Ekim 2020 20:32		 Kovid-19 sonrası antikor seviyelerinin 'hızla düştüğü' belirlendi
27 Ekim 2020 20:27
İki milletvekilinin daha testi pozitif çıktı
27 Ekim 2020 20:16		 Klasik otomobilleri hurdadan alıp eski ihtişamına kavuşturuyor
27 Ekim 2020 19:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:33 - 'Damadın İHA'ları diyen Tele 1'e Selçuk Bayraktar'dan yanıt23:12 - Bu içecekler de kalp damar sağlığının düşmanı olabilir23:10 - Fahrettin Altun: Ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar22:59 - Kayıp kız çocuğu elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu22:55 - Meteoroloji'den 7 ilimiz için yağış uyarısı22:34 - Sapık Fransız dergisi Charlie Hebdo'dan yine çirkin provokasyon
22:24 - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Lideri Putin görüştü22:17 - CHP'li Eren Erdem de koronavirüse yakalandı22:06 - Fuat Oktay, vekillerin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı22:04 - 40 yıl önce gelin geldiği köye muhtar oldu22:00 - Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik21:56 - Erdoğan'a mektup yazdı: Bizi öldürün ama onlara bırakmayın
21:49 - MAK Danışmanlık'tan seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor21:42 - Bakan Koca, İstanbul Bölge ve İl İdaresi yöneticileriyle buluştu21:28 - Bayraktar: Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek21:25 - Bankada hayatının şokunu yaşadı! 116 bin lira dolandırıldı21:22 - 22 yaşındaki muhtar: İnanmayıp, kimliğimi soruyorlar
21:00 - Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarına ilişkin açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Kar soğuğu geliyor... Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
MEB, sınavların nasıl yapılacağına dair yazıyı illere gönderdi
Tıp dünyası endişeli: Böyle giderse memlekette cerrah kalmaz
Sağlık personelinin istifa, emeklilik ve izin taleplerine sınırlama
Bilim Kurulu Üyesi: O eski günlere yaklaşıyoruz!
Gram altın günü 500 TL'yi aşarak kapattı
Emniyet'te 'sahte raporlar' iddiası: 3 polis açığa alındı
İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı
O ilde vaka sayısı 10 günde iki kat arttı
Vergi yapılandırmasında önemli detay... Maske cezaları silinmeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kurşun asker 2
salatalık kokusu 1
hasar kaydı 1
rumpelstiltskin 1
çeyrek altın 2
pilavı iyi yapan her yemeği iyi yapar 3
Memurlar.Net e ragmen,memurlar.Net için 1
mutluluğun resmi 1
derse girmeyen öğretmenin ek ders alması 1
işte cesaret,işte feraset,işte fazilet,işte adam gibi adamlık 1
SON İLANLAR
YÖK, 2 sözleşmeli uzman personel alacak
TSK, Muvazzaf Subay alacak
Vergi Denetim Kurulu 175 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Personel Alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi sözleşmeli 92 sağlık personeli alacak
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli 2 uzman alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam