Sapık Fransız dergisi Charlie Hebdo'dan yine çirkin provokasyon

Fransız toplumundaki İslamofobiyi kaşıyarak aşırı sağ oyları almak için Türkiye karşıtlığı üzerinden İslam düşmanı bir siyasi söylem geliştiren Macron'un oynadığı tehlikeli oyun çirkin bir provokasyon doğurdu.

Müslümanlara ve İslami değerlere yönelik saldırgan yayınlarıyla bilinen Charlie Hebdo dergisi şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve Peygamberimiz'e yönelik çirkin ve kışkırtıcı bir karikatür yayınladı.

PROVOKASYONDA İKİNCİ PERDE

İslam'ı ve Müslümanları hedef alan yayınlarıyla bilinen Fransız dergisinin, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlerin görselleri Fransa'da devlet binalarına ışıkla yansıtılmıştı.

Montpellier'deki devlet binasına yansıtılan karikatür görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Tepkilere aldırmayan Charlie Hebdo son kapağı ile ateşe benzin döktü. Dergi, yeni bir skandala imza attığı son kapağında Müslümanlara yönelik çirkin saldırısını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çirkin bir şekilde karikatürize eden dergi, İslam'a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret etti.

Dergi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı kapakta, 'Özel hayatında aslında çok eğlenceli' ifadesini kullanarak, kapağın alt kısmına da 'Aaa Peygamber' yazdı. Çirkin karikatüre dünyadan tepki yağdı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise Charlie Hebdo'nun çizimine küfürle tepki gösterdi. Çam, Fransızca attığı Tweet'te "P...siniz, o... çocuğusunuz" ifadelerini kullandı.