Sapık Fransız dergisi Charlie Hebdo'dan yine çirkin provokasyon
|27 Ekim 2020 22:34
|+Aa- Yazdır
Fransız toplumundaki İslamofobiyi kaşıyarak aşırı sağ oyları almak için Türkiye karşıtlığı üzerinden İslam düşmanı bir siyasi söylem geliştiren Macron'un oynadığı tehlikeli oyun çirkin bir provokasyon doğurdu.
Müslümanlara ve İslami değerlere yönelik saldırgan yayınlarıyla bilinen Charlie Hebdo dergisi şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve Peygamberimiz'e yönelik çirkin ve kışkırtıcı bir karikatür yayınladı.
PROVOKASYONDA İKİNCİ PERDE
İslam'ı ve Müslümanları hedef alan yayınlarıyla bilinen Fransız dergisinin, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlerin görselleri Fransa'da devlet binalarına ışıkla yansıtılmıştı.
Montpellier'deki devlet binasına yansıtılan karikatür görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
Tepkilere aldırmayan Charlie Hebdo son kapağı ile ateşe benzin döktü. Dergi, yeni bir skandala imza attığı son kapağında Müslümanlara yönelik çirkin saldırısını sürdürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çirkin bir şekilde karikatürize eden dergi, İslam'a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret etti.
Dergi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı kapakta, 'Özel hayatında aslında çok eğlenceli' ifadesini kullanarak, kapağın alt kısmına da 'Aaa Peygamber' yazdı. Çirkin karikatüre dünyadan tepki yağdı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise Charlie Hebdo'nun çizimine küfürle tepki gösterdi. Çam, Fransızca attığı Tweet'te "P...siniz, o... çocuğusunuz" ifadelerini kullandı.
Charlie Hebdo:@Charlie_Hebdo_Dr. Serdar Çam (@serdar_cam) October 27, 2020
Vous etes des batards..
Vous etes des fils des chiennes..
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Koronavirüs ile D vitamini eksikliği arasındaki ilişki bir kez daha teyit edildi
27 Ekim 2020 17:55
|Ermenilerin atadığı Dağlık Karabağ sorumlusu vuruldu
27 Ekim 2020 17:32
|Aşıda amaç virüsü öldürmek değil semptomları yok etmek
27 Ekim 2020 13:06
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 43 milyon 790 bini geçti
27 Ekim 2020 10:21
|Yunanistan Başbakanı'ndan 'Türkiye'yi kısıtlayın' çağrısı
26 Ekim 2020 23:36
|Bazı arap ülkeleri de Fransız mallarını boykot ediyor
26 Ekim 2020 16:07
|Financial Times: Türkiye, artık her yerde
26 Ekim 2020 15:36
|Aliyev: Dışarıdan bir saldırı gerçekleşirse o zaman Türk F-16'ları görecekler
26 Ekim 2020 14:54
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 43 milyon 346 bini geçti
26 Ekim 2020 08:46
|İspanya ikinci kez ulusal OHAL ilan etti
25 Ekim 2020 21:11