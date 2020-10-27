1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sapık Fransız dergisi Charlie Hebdo'dan yine çirkin provokasyon

Fransız Charlie Hebdo dergisi, Müslümanlara yönelik hakaret içerikli paylaşımlarının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmek adı altında İslam'a ve Peygamberimiz'e çirkin bir saldırıda daha bulundu.
 27 Ekim 2020 22:34
+Aa- Yazdır
Sapık Fransız dergisi Charlie Hebdo'dan yine çirkin provokasyon

Fransız toplumundaki İslamofobiyi kaşıyarak aşırı sağ oyları almak için Türkiye karşıtlığı üzerinden İslam düşmanı bir siyasi söylem geliştiren Macron'un oynadığı tehlikeli oyun çirkin bir provokasyon doğurdu.

Müslümanlara ve İslami değerlere yönelik saldırgan yayınlarıyla bilinen Charlie Hebdo dergisi şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve Peygamberimiz'e yönelik çirkin ve kışkırtıcı bir karikatür yayınladı.

PROVOKASYONDA İKİNCİ PERDE

İslam'ı ve Müslümanları hedef alan yayınlarıyla bilinen Fransız dergisinin, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlerin görselleri Fransa'da devlet binalarına ışıkla yansıtılmıştı.

Montpellier'deki devlet binasına yansıtılan karikatür görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Tepkilere aldırmayan Charlie Hebdo son kapağı ile ateşe benzin döktü. Dergi, yeni bir skandala imza attığı son kapağında Müslümanlara yönelik çirkin saldırısını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çirkin bir şekilde karikatürize eden dergi, İslam'a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret etti.

Dergi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı kapakta, 'Özel hayatında aslında çok eğlenceli' ifadesini kullanarak, kapağın alt kısmına da 'Aaa Peygamber' yazdı. Çirkin karikatüre dünyadan tepki yağdı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise Charlie Hebdo'nun çizimine küfürle tepki gösterdi. Çam, Fransızca attığı Tweet'te "P...siniz, o... çocuğusunuz" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs ile D vitamini eksikliği arasındaki ilişki bir kez daha teyit edildi
27 Ekim 2020 17:55		 Ermenilerin atadığı Dağlık Karabağ sorumlusu vuruldu
27 Ekim 2020 17:32
Aşıda amaç virüsü öldürmek değil semptomları yok etmek
27 Ekim 2020 13:06		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 43 milyon 790 bini geçti
27 Ekim 2020 10:21
Yunanistan Başbakanı'ndan 'Türkiye'yi kısıtlayın' çağrısı
26 Ekim 2020 23:36		 Bazı arap ülkeleri de Fransız mallarını boykot ediyor
26 Ekim 2020 16:07
Financial Times: Türkiye, artık her yerde
26 Ekim 2020 15:36		 Aliyev: Dışarıdan bir saldırı gerçekleşirse o zaman Türk F-16'ları görecekler
26 Ekim 2020 14:54
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 43 milyon 346 bini geçti
26 Ekim 2020 08:46		 İspanya ikinci kez ulusal OHAL ilan etti
25 Ekim 2020 21:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:33 - 'Damadın İHA'ları diyen Tele 1'e Selçuk Bayraktar'dan yanıt23:12 - Bu içecekler de kalp damar sağlığının düşmanı olabilir23:10 - Fahrettin Altun: Ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar22:59 - Kayıp kız çocuğu elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu22:55 - Meteoroloji'den 7 ilimiz için yağış uyarısı22:34 - Sapık Fransız dergisi Charlie Hebdo'dan yine çirkin provokasyon
22:24 - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Lideri Putin görüştü22:17 - CHP'li Eren Erdem de koronavirüse yakalandı22:06 - Fuat Oktay, vekillerin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı22:04 - 40 yıl önce gelin geldiği köye muhtar oldu22:00 - Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik21:56 - Erdoğan'a mektup yazdı: Bizi öldürün ama onlara bırakmayın
21:49 - MAK Danışmanlık'tan seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor21:42 - Bakan Koca, İstanbul Bölge ve İl İdaresi yöneticileriyle buluştu21:28 - Bayraktar: Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek21:25 - Bankada hayatının şokunu yaşadı! 116 bin lira dolandırıldı21:22 - 22 yaşındaki muhtar: İnanmayıp, kimliğimi soruyorlar
21:00 - Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarına ilişkin açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Kar soğuğu geliyor... Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
MEB, sınavların nasıl yapılacağına dair yazıyı illere gönderdi
Tıp dünyası endişeli: Böyle giderse memlekette cerrah kalmaz
Sağlık personelinin istifa, emeklilik ve izin taleplerine sınırlama
Bilim Kurulu Üyesi: O eski günlere yaklaşıyoruz!
Gram altın günü 500 TL'yi aşarak kapattı
Emniyet'te 'sahte raporlar' iddiası: 3 polis açığa alındı
İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı
O ilde vaka sayısı 10 günde iki kat arttı
Vergi yapılandırmasında önemli detay... Maske cezaları silinmeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
03 Kasım 2020 ABD başkanlık seçimleri 2
Nefesi kesilmek 6
insan ilişkilerinde yapılan hatalar 1
rengin 1
kubar 2
Yok yere üzülmek 1
Metinalkan 1
üstteki yazar hakkındaki varsayımın 17
başak burcu erkeği 2
8 dilde tercüme yapan maske 3
SON İLANLAR
YÖK, 2 sözleşmeli uzman personel alacak
TSK, Muvazzaf Subay alacak
Vergi Denetim Kurulu 175 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Personel Alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi sözleşmeli 92 sağlık personeli alacak
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli 2 uzman alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam