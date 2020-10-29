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'Araç muayene ücretleri düşürülsün' talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari araçlar için her yıl zorunlu olan fenni muayene ücretlerinin makul seviyeye çekilmesi çağrısı yaptı. Palandöken, "Bu kadar ücret almak adil değil" dedi.
 29 Ekim 2020 09:51
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'Araç muayene ücretleri düşürülsün' talebi

Ulaşım sektöründeki esnafın özellikle pandemi döneminde araç muayene ücretlerini karşılamakta zorlandığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren taksi, kamyon, otobüs vb. gibi ticari araçlar ilk bir yıldan sonra her yıl araçlarını muayene ettirmekle yükümlü. Ancak pandemi döneminde tüm sektörlerde olduğu gibi ulaştırma sektöründeki esnafımızın da işleri büyük ölçüde azaldı. Otobüsçü esnafımız şehirlerarası kısıtlamalar nedeniyle uzun süre iş yapamazken eğitim-öğretime ara verilmesinden dolayı okul servis araçları 6 aydan fazla süreyle kontak açamadı. Ancak iş yoğunluğu ve müşteri kapasitesi azalan hatta iş yapamayan esnafımızın birçok sabit gideri var. Bunlardan biri de her yıl zorunlu olan araç muayeneleri. Esnafımızın mağduriyetinin önlenmesi için araç muayene ücretleri yıllık muayene zorunluluğu olan araçlarda daha makul seviyelere çekilmeli" şeklinde konuştu.

"MUAYENESİ 1 AYDAN FAZLA GECİKENİN K BELGESİ DÜŞÜYOR"

Bakım ve onarım yapılmadan yalnızca arıza tespit ücretinin bu kadar fazla olmasının adil olmadığını ifade eden Palandöken, "Ülkemizde trafiğe kayıtlı 23.7 milyon araç var. Koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında uzatılan araç muayene süresi 30 Eylül itibarıyla sona erdi. Ancak şoför esnafının işleri halen açılmadı. Şoför esnafı muayene ücretlerini, araç sigortasını, vergisini, Bağ-Kur ve SSK ödemelerini yapamıyor. Öte yandan K belgesine sahip araçlar, muayene sürelerini geciktirdiğinde belgelerinin düşmesi ve cezai işlemle karşılaşma riskleri söz konusu. Mağduriyetlerin önlenmesi için pandemi döneminde araç muayene süreleri yılsonuna kadar uzatılmalı. Bununla birlikte muayene ücretleri kesinlikle düşürülmeli" diye konuştu.

Otobüs, kamyon, çekici gibi ticari araçların muayene ücretinin 462 TL olduğunu hatırlatan Palandöken, "Araç muayene ücretleri nakit olarak ödeniyor. Otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde muayene ücreti 462 TL, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar 342 TL, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde ise 174 TL. Muayene süresini geçiren araçlardan ise her ay yüzde 5 oranında faiz alınıyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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