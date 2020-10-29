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Emre Belözoğlu'ndan şaşırtan Hagi-Alex cevabı!

Fenerbahçe'de yeni sportif direktörlük görevi bugün resmen açıklanan Emre Belözoğlu, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Haber Global kanalındaki "Az Önce Konuştum" programına katıldı. Kariyeriyle ilgili birçok konuda değerlendirmelerde bulunan başarılı futbol adamı, artık ülkemizde bir klasik haline gelen "Hagi mi, Alex mi?" sorusuna şaşırtan bir cevap verdi
 29 Ekim 2020 09:58
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Emre Belözoğlu'ndan şaşırtan Hagi-Alex cevabı!

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü olarak bugün resmen lanse edilen Emre Belözoğlu, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunurken Türkiye'de artık klişe bir soru haline gelen "Hagi mi daha iyi, Alex mi?" sorusuna "Hagi" cevabını verdi.

"Hagi'yi Alex'ten ayıran Hagi asker bir oyuncuydu. Kaybetmez, mücadele eder. Hiçbir şekilde pes etmez. Hagi'deki kaybetme karşısındaki tahammülsüzlük beni yakalamıştır. Hagi Türkiye'de gördüğüm en büyük futbolcu. Antrenman biterdi. Bize bağırırdı, 'Nereye gidiyorsunuz' diye, beraber bizi çalıştırırdı. O dönemde Hagi'nin bende çok katkısı olmuştu. Burada da Alex'e herhangi bir şey konduruyormuşum gibi anlaşılmasın lütfen." dedi

Emre Belözoğlu'nun programdaki diğer açıklamaları şu şekilde:

"Ben oynadığım arkadaşlarımı saha dışında da geliştirdim"

Ben kazanmayı çok sevdim. Hayatta birçok şeyi kaybetmekten de mutluluk duydum o ayrı bir şey. Ben sahada kazanmayı çok sevdim. Başarının altında yatan en büyük duygu kazanmak, tekrar o duyguyu sağlamak. Ben oynadığım arkadaşlarımı sadece saha içinde değil saha dışında da geliştirdiğimi düşünüyorum.

"Fatih Terim'e başarılar diliyorum"

Fatih terim büyük bir teknik adam. Kariyeri de ortada. Her zaman iyi anılarla hatırlıyorum. Başarısının devam etmesini diliyorum.

Kaynak: Haber Global
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