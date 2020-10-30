Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
|30 Ekim 2020 00:51
|+Aa- Yazdır
YÖNETMELİK
Türkiye İş Kurumundan:
AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 9 - (1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını süresince, Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları ve bunların taşra teşkilatlarının salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP'lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz."
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
30 Ekim 2020 02:29
|30 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
30 Ekim 2020 00:00
|Bakan Yardımcısı Çam'ın tweeti, Fransa'da askıya alındı
29 Ekim 2020 23:31
|Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı hizmete açıldı
29 Ekim 2020 23:07
|İzmir BB. Başkanı Soyer'in eşinin paylaşımına tepki
29 Ekim 2020 22:09
|Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı yarın yapılacak
29 Ekim 2020 21:33
|Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı
29 Ekim 2020 21:23
|Muharrem İnce, partisi CHP'ye yüklendi
29 Ekim 2020 21:05
|Batı, İslam ezberini yüzyıllardır bozmuyor
29 Ekim 2020 19:36
|Veriler açıklandı... Hasta sayısı yükselmeye devam ediyor
29 Ekim 2020 19:00