1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Damat gelini sokak ortasında yumruklayarak dövdü

Hatay'da bir damat, yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokatlayıp yumruklayarak dövdü.
 01 Kasım 2020 16:59
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Hatay'da bir damat, yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokatlayıp yumruklayarak dövdü.

Alınan bilgiye göre, Belen ilçesine bağlı Gedik mevkisinde üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan çift, araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce yakınları damadı sakinleştirmek istedi. Damat, yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokat atıp ve yumruklayarak dövdü.

Damadın gelini dövdüğü anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Tıp Fakültesi içindeki inşaatta yangın
01 Kasım 2020 15:19		 İstanbul'da değnekçi operasyonu
01 Kasım 2020 12:48
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan aracın sürücüsü öldü
01 Kasım 2020 11:55		 Silahlı saldırıda ölen gencin testi pozitif çıktı
01 Kasım 2020 10:27
Başkentte devrilen otomobil alev aldı: 2 ölü, 2 yaralı
01 Kasım 2020 06:22		 Otomobil ile ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
31 Ekim 2020 23:05
Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
31 Ekim 2020 20:37		 Gezmeye giden üniversite öğrencileri kaza yaptı: 3 yaralı
31 Ekim 2020 20:32
Trafik kazasında ölen muhtar toprağa verildi
31 Ekim 2020 19:59		 Mersin'de iki aile arasında arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
31 Ekim 2020 14:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:18 - Bakan Selçuk: 139 okulumuzda hafif sorunlar bulunuyor17:15 - Can kaybı artıyor... Vefat eden sayısı 60'a yükseldi17:03 - HSK'den İzmir'deki yargılamalar için tavsiye yazısı17:01 - Bir Vali ve bir AK Partili bir vekilin testi pozitif çıktı16:59 - Damat gelini sokak ortasında yumruklayarak dövdü16:55 - Ankara Bel. İzmir'de kahvaltı, yemek ve ekmek dağıtıyor
16:39 - Vefat eden Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı toprağa verildi16:36 - Depremden son anda kurtulan diş hekimi yaşadıklarını anlattı16:34 - Doktor oğullarını ziyarete gitti, depremde yaşamını yitirdi16:07 - Bakan Yardımcısı, CHP'li Böke'nin 'çadır' iddiasını yalanladı16:04 - 'Samsun-Sivas arası seyahat süresi 5 saat 45 dakikaya düştü'15:46 - Emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak
15:28 - MSB: Deprem bölgesindeki çalışmalar yakından takip ediliyor15:27 - Satmak istediği otomobilinin çalıntı olduğunu öğrendi15:19 - İstanbul Tıp Fakültesi içindeki inşaatta yangın15:16 - Vali Selim Köşger'den İzmirlilere 'hasar tespiti' uyarısı15:10 - 3 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
15:04 - Koronavirüs nedeniyle ayrıldığı evi depremde yıkıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
Korona tedavisi gören Burhan Kuzu vefat etti
İkinci eldeki yüksek fiyatlar Ankara'yı harekete geçirdi
Hastaneden Burhan Kuzu'nun vefatıyla ilgili açıklama
Müteahhit dedenin büyük acısı
Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
Türk vatandaşları bu ülkelere serbest giriş yapabiliyor
Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor
İngiltere, ikinci kez büyük çaplı bir şekilde kapanıyor
Mesut Yılmaz'ın cenaze töreninde dikkat çeken an!
Yıkılan iki bina 'tescilli çürük'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaprak döner 1
30.10.2020 olympiakos vs anadolu efes maçı 2
Galatımeşhur 1
ekonomik kurtuluş savaşının başlatılması 1
sakın korkma geliyoruz buse 2
mısbah 1
30 ekim 2020 izmir depremini zinaya bağlayan kız 3
Fota 1
Çikita 1
çaylaklara tavsiyeler 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 30 İşçi Alacak
Ordu Kabataş SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
Konya Tuzlukçu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 10 İşçi Alacak
Kastamonu Çatalzeytin SYDV 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 34 İşçi Alacak
Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam