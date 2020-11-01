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Emrah apartmanı enkazından ses geldi

Emrah Apartmanı'ndaki arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler dinleme yaptığı sırada bir kişinin sesi duyuldu.
 01 Kasım 2020 23:12
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Emrah apartmanı enkazından ses geldi

Emrah Apartmanı'ndaki arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler dinleme yaptığı sırada bir kişinin sesi duyuldu. Ekipler sesin geldiği alanda çalışmalarını gerçekleştiriyor
Anadolu Ajansı
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