Emrah apartmanı enkazından ses geldi

DANIŞTAY, YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK ŞARTINA AÇIKLIK GETİRDİ! Danıştay, yüksek lisans jürisi tarafından yapılan tez savunma sınavında başarılı olunması durumunda "resmi olarak yüksek lisansını tamamlamış görünmese de fiilen tamamlanmış olduğuna" hükmetti!