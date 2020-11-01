Emrah apartmanı enkazından ses geldi
Emrah Apartmanı'ndaki arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler dinleme yaptığı sırada bir kişinin sesi duyuldu.
|01 Kasım 2020 23:12
|+Aa- Yazdır
Emrah Apartmanı'ndaki arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler dinleme yaptığı sırada bir kişinin sesi duyuldu. Ekipler sesin geldiği alanda çalışmalarını gerçekleştiriyor
#Canlı: Emrah Apartmanı'ndaki arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler dinleme yaptığı sırada bir kişinin sesi duyuldu. Ekipler sesin geldiği alanda çalışmalarını gerçekleştiriyor https://t.co/lUjWhpFpt8AA Canlı (@AACanli) November 1, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Depremzedelere gönderilen yardımları satan kişi yakalandı
01 Kasım 2020 23:02
|İzmir'de enkazdan çıkan fotoğraflar yürek burktu
01 Kasım 2020 22:44
|Ev sahibi olabilmek için bir gece önceden sıraya girdiler
01 Kasım 2020 22:15
|Enkaz altından çıkarılan 6 kişinin daha kimliği belli oldu
01 Kasım 2020 21:10
|10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
01 Kasım 2020 21:05
|'Çocukları sağ salim çıkarınca mutluluktan ağladık'
01 Kasım 2020 20:27
|İzmir BB. binası, hasar tespiti bitene kadar kullanılmayacak
01 Kasım 2020 20:19
|TEOG birincisi Arda da, depremde hayatını kaybetti
01 Kasım 2020 20:09
|Can kaybı artıyor... Vefat eden sayısı 69'e yükseldi
01 Kasım 2020 19:45
|Fatma öğretmen ve eşi de depremde hayatını kaybetti
01 Kasım 2020 19:44