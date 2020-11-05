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Süt toplama merkezindeki skandalda 2 işçiye gözaltı

Konya'da süt toplama merkezinde çalışan işçinin, kazanda süt banyosu yaparken çekildiği görüntüler sosyal medyada tepki gördü. Tepki çeken görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, banyo yapan Emre S. ile görüntüleri çekip paylaşan Uğur T. polis tarafından gözaltına alındı.
 05 Kasım 2020 17:34
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Konya Ticaret Odası'nın sicil kaydına göre 10 Mayıs 2019 tarihinde iki ortaklı olarak kurulan bir hayvancılık sanayi ve ticaret limited şirketine ait süt toplama merkezinde, bir işçinin kazan içinde süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler U.T. tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan görüntülere tepki yağdı.

FİRMA, İŞÇİ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLACAK

Firma ortaklarından Ali Osman T., skandal görüntüleri kendisinin de internetten izlediğini ve şoke olduğunu belirtti. Görüntülerde kişi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Ali Osman T., işçinin banyo yaptığı sıvının süt olmadığını öne sürdü. Ali Osman T., şöyle konuştu:

''Öncelikle üzücü bir durum. Bu şahsın içinde bulunduğu küçük tank süt için değil. Tesisi temizlemek amacıyla kullanılan, deterjan, solüsyon ve dezenfektanları içinde karıştırdığımız tank. Onun içinde temizlik malzemelerini karıştırıp, fayansları temizleriz. Biz de şok olduk. Bu videoyu internette gördük. Bununla ilgili işten çıkarma işlemini başlattık. Bunun özellikle şirketi yıpratma amacıyla yapıldığını düşünüyoruz. Videoya konu olan kişi hakkında da şikayetçi olacağız. Tankın içindeki süt değil. Süt yoğun olur. Suyla karıştırılmış temizlik malzemesi.''

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI

Görüntülerin yayınlamasının ardından Konya Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, firmanın Meram ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan süt toplama merkezine giderek inceleme bulundu. Firma hakkında soruşturma açılacağı öğrenildi. Meram Belediyesi de firmayla ilgili inceleme başlattı.

SÜT TOPLAMA MERKEZİ KAPATILDI

Konya'da süt toplama merkezinde çalışan işçinin, kazanda süt banyosu yaparken çekildiği görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından iş yeri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı üzerine kapatıldı. Görüntülerin ardından süt toplama merkezinde denetim yapan Konya Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, iş yeri hakkında 4 yasal işlem uyguladıklarını belirtti.

Ergin, şunları söyledi:

''Bugün maalesef bizi de üzen bir olay. Sosyal medyada yayınlanan bir süt toplama ünitesinde bir kişinin süt banyosu yapmasıyla ilgili görüntü vardı. Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin de talimatıyla buraya denetime geldik. Gıda denetim ekiplerimizle birlikte denetimimizi yaptık. Sosyal medyada yayınlanan yeri tespit ettik. Bununla ilgili dört konuda işlem yapacağız. Birincisi, insan sağlığını riske soktuğu acil durumlardan dolayı 5996 Sayılı Kanununun 41'inci maddesinin 'e' bendine göre faaliyetten men cezası uygulayacağız. İkincisi 13 bin 934 lira para cezası uygulayacağız. Üçüncüsü, kişilerin sağlıklarını riske soktuğu için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak. Dördüncü olarak da var olan sütlerin imhası ve işletme onay belgelerinin iptali şeklinde uygulama yapacağız. İşletmeyi bugünden itibaren faaliyetten menediyoruz. Onay belgelerini iptal ediyoruz ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Konya'daki üretilen sütlerin bu şekilde heba edilmesine izin vermedik ve vermeyeceğiz.''

Görüntülerde işçinin banyo yaptığı sıvının süt olduğunu belirten Ergin, ''Görüntüde süt gibi görünüyor. Kişiyle ilgili işletme sahibi, gerekli işlemleri başlatıp işten çıkardığını söylüyor; ama o tabii işletmeyle ilgili, bizimle ilgili bir sorun değil. Biz işletmeyi baz alırız. Firma, piyasaya süt verdiklerini söylediler. Biz onunla ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz'' dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir çalışanın süt kazanının içine girerek banyo yaptığı Konya'daki süt fabrikasının faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Konya'daki süt fabrikası ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince iş yerine gidilerek resmi kontrol gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan denetimde iş yerinin insan sağlığı ve güvenirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edildiğinden ürünlere el konuldu ve işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi. Çalışanların hijyen belgelerinin olmaması nedeniyle çalışan 2 kişiye 1700 TL ve 5996 Sayılı Kanun kapsamında hijyen gerekliliklerine aykırı hareket etmekten 13 bin 934 TL, hijyen kayıtlarının tutulma gerekliliklerinin uygulanmaması nedeniyle 5 bin 570 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Ayrıca Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın da inceleme başlattığı işletme hakkında, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı da banyo yapan ve görüntüyü çeken kişi hakkında soruşturma başlattı.

2 İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

Konya'da süt toplama merkezinde kazanda süt banyosu yapılması anına ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, banyo yapan Emre S. ile görüntüleri çekip paylaşan Uğur T. polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanununun 185'inci 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir' maddesi kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi.

'İŞTEN ÇIKARDIK'

Firma yetkilisi İsmail Uğur Kafalıer de, süt banyosu yapan ve görüntüyü çeken 2 işçinin, iş akitlerini sona erdirdiklerini ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Kendilerine komplo düzenlendiğini öne süren Kafalıer, şöyle konuştu:

''Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Bu bir komplo gerçekten. Hızla yükselen bir itibarımız vardı. Bu itibar karşısında ciddi anlamda rakiplerimiz bu organizasyonu yapmışlar ve bu organizasyon çerçevesinde de bunun sosyal medyaya sızdırılmasını sağlamışlar. Gördüğümüz bu. Ciddi anlamda komplo. Görüntülerde süt olduğu söyleniyor. Bizim mevcutta kullandığımız dezenfektan türü. Burada temizliğimizi yaparken akşam yapılan bir organizasyon. Yaklaşık olarak, 30- 35 saniye bir görüntü var. Görüntüyü çekenler iş arkadaşı; ama birileri tarafından güdülendiğini düşünüyoruz.''

Kafalıer, işçilere niçin, böyle bir olayı gerçekleştirdiklerini sorduklarında ise "Kendi aralarında eğlenmek ve şakalaşmak için böyle bir girişimde bulunduklarını söylediler'' dedi.
DHA
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