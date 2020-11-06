KTÜ, görevde yükselme konularını net olarak belirlemedi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, bu hafta itibariyle, 6 grupta görevde yükselme ve unvan değişikliği duyurusu yapmıştır. Tıklayınız.

Teknik grup hariç olmak üzere, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Şoför, Şef, Şube Müdürü, ayniyat Saymanı, Sivil Savunma Uzmanı unvanlarında yer alan konular şu şekildedir:

1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1. ve 2. kısımlar, üçüncü kısım 1. ve 2. bölümler),

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bağlı Yönetmelikler,

3- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

4- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bağlı Yönetmelikler,

5- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan disiplin hükümleri.

SORUNLAR

- Dikkat edileceği üzere 2 ve 6 nolu maddelerde yer alan konular ortaktır. Birinde 657 sayılı Kanun, diğerinde ise 657 sayılı Kanunda yer alan disiplin hükümleri denmektedir. Eğer 2 nolu madde yer alan konu, 6 nolu maddwyi zaten kapsamaktadır.

- 2 nolu maddede "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bağlı Yönetmelikler" konusu yer almaktadır. Ancak "bağlı yönetmelikler" ifadesi çok geniştir. 657'de yönetmelikle düzenlenmesi istenen çok sayıda yönetmelik yer almaktadır. Diğer tüm kamu kurumları, sınav konularını ilan ederken hangi yönetmeliklerden soru sorulacağını tek tek belirlemiştir. Ancak KTÜ'nün duyurusunda "ve bağlı Yönetmelikler" ifadesine yer verilerek, görevde yükselme konuları müphem halde bırakılmıştır.

Karadeniz Teknik Üniversitesinin, yukarıda yer verilen iki husus bağlamında, sınav konularındaki belirsizliği gidermesi gerekmektedir.