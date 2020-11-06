1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KTÜ, görevde yükselme konularını net olarak belirlemedi

Karadeniz Teknik Üniversitesi görevde yükselme duyurusunda konuları net olarak belirlemedi
 06 Kasım 2020 09:00
+Aa- Yazdır
KTÜ, görevde yükselme konularını net olarak belirlemedi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, bu hafta itibariyle, 6 grupta görevde yükselme ve unvan değişikliği duyurusu yapmıştır. Tıklayınız.

Teknik grup hariç olmak üzere, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Şoför, Şef, Şube Müdürü, ayniyat Saymanı, Sivil Savunma Uzmanı unvanlarında yer alan konular şu şekildedir:

1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1. ve 2. kısımlar, üçüncü kısım 1. ve 2. bölümler),
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bağlı Yönetmelikler,
3- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
4- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bağlı Yönetmelikler,
5- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan disiplin hükümleri.

SORUNLAR

- Dikkat edileceği üzere 2 ve 6 nolu maddelerde yer alan konular ortaktır. Birinde 657 sayılı Kanun, diğerinde ise 657 sayılı Kanunda yer alan disiplin hükümleri denmektedir. Eğer 2 nolu madde yer alan konu, 6 nolu maddwyi zaten kapsamaktadır.

- 2 nolu maddede "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bağlı Yönetmelikler" konusu yer almaktadır. Ancak "bağlı yönetmelikler" ifadesi çok geniştir. 657'de yönetmelikle düzenlenmesi istenen çok sayıda yönetmelik yer almaktadır. Diğer tüm kamu kurumları, sınav konularını ilan ederken hangi yönetmeliklerden soru sorulacağını tek tek belirlemiştir. Ancak KTÜ'nün duyurusunda "ve bağlı Yönetmelikler" ifadesine yer verilerek, görevde yükselme konuları müphem halde bırakılmıştır.

Karadeniz Teknik Üniversitesinin, yukarıda yer verilen iki husus bağlamında, sınav konularındaki belirsizliği gidermesi gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı
06 Kasım 2020 10:35		 Fazla yolcu alan minibüs şoförü: Ben almadım onlar bindi
06 Kasım 2020 10:13
Ankapark'ın adı tabelalardan da silindi
06 Kasım 2020 09:53		 Uzman erbaşlara adli kolluk yetkisi verildi
06 Kasım 2020 00:10
Bu ilde 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
05 Kasım 2020 22:50		 PÖH'ler dualarla Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı
05 Kasım 2020 21:44
İzmir'de deprem için 'erken uyarı' sistemi kurulacak
05 Kasım 2020 20:41		 Spor federasyonları seçimleri 1 yıl ertelendi
05 Kasım 2020 20:33
2 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
05 Kasım 2020 19:28		 Yurt genelinde denetimler daha da sıklaştırılacak
05 Kasım 2020 19:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:44 - Halen görevde 26 öğretmen terörden gözaltına alındı10:42 - Gram altın 527 lira seviyelerinde10:41 - Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 66 kişi yakalandı10:38 - Facebook, Trump destekçilerinin seçim sonuçlarını protesto ettiği grubu yasakladı10:35 - Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı10:31 - Bakan Selçuk'tan 'asgari ücret' açıklaması
10:29 - İki belediyenin zabıtaları tekme tokat birbirlerine girdi10:26 - Borsa güne yatay başladı10:23 - Bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı10:21 - Trump'tan 'seçimleri Yüksek Mahkeme'ye götürebiliriz' mesajı10:21 - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri soruşturmasında 4 gözaltı10:18 - Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek
10:13 - Fazla yolcu alan minibüs şoförü: Ben almadım onlar bindi10:04 - AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi10:03 - 2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı10:00 - Senin desteğin oldukça her ev okul09:58 - FETÖ'nün gaybubet hücre evine operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
09:56 - PKK operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Uzman erbaşlara adli kolluk yetkisi verildi
AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi
Yapılandırma teklifinin kapsamı genişletildi
Emekli olanlar, memur kadrosuna yeniden atanabilir mi?
2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
Tacizci jinekolog oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş
Senin desteğin oldukça her ev okul
Jandarmada FETÖ'nün mahrem yapı operasyonu: 89 gözaltı
Sağlık çalışanı evsiz kaldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mensur şiir 1
kötü insanların ortak özellikleri 4
ülkeyi sozluk.memurlar.net yönetse olacaklar 10
corona virüs vaka sayısı 3
üçüncü osman 1
söz 1
gsmh 1
büyük buhran 2
Siyabend 2
tüfe 2
SON İLANLAR
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak-İlan iptal edildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli 817 personel alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Tarsus Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 33 sağlık personeli alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam