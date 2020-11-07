Albayrak'tan dolar yorumu: Dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
|07 Kasım 2020 10:51
|+Aa- Yazdır
Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun aktardığına göre hafta başında AK Partili milletvekilleriyle bir araya gelen Bakan Albayrak, "Küresel ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler" üzerine bir sunum yaptı.
Albayrak, sunumda kurdaki duruma ilişkin şunları söyledi:
"Hepsi dövizin yükselmesine neden oluyor"
Dövizdeki artışın birçok sebebi var. Dünyadaki belirsizlikler, ABD seçimleri, pandemi, ülkeler arasındaki sıkıntılar. Hepsi dövizin yükselmesine neden oluyor.
Biz dolarla uğraşmıyoruz. İstesek düşürürüz. Faizi yükseltirseniz, döviz düşer. Ama bizim derdimiz bu değil.
Dövizdeki yükseliş ne zaman duracak?
Faizi artırmanın da eksileri var, artıları var. Faiz yükselirse, üretim düşer istihdam azalır. Bizim buradaki amacımız ithalatı azaltmak, üretimi artırmak. İthalat uyuşturucu gibi, ilk kullandığında kendini iyi hissedersin ama bu seni yavaş yavaş öldürür. O nedenle bizim hedefimiz öncelikle ithalatı azaltmaktır. Dövizde yaşanan hareketliliğinin birkaç ay içinde bir dengeye oturmasını bekliyoruz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Böyle bir yarışmaya katkıda bulunmaktan hepimiz gurur duyuyoruz'
07 Kasım 2020 11:17
|Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
07 Kasım 2020 09:27
|İş dünyası gelecekten umutlu
07 Kasım 2020 07:05
|TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi
06 Kasım 2020 12:24
|Fed faiz kararını açıkladı
05 Kasım 2020 22:05
|Tarımsal destekler belirlendi
05 Kasım 2020 22:02
|Trendyol: 'Umudunu asla kaybetme' yazılı ürünler satıştan kaldırıldı
05 Kasım 2020 12:47
|Garanti ve servis fişleri artık elektronik ortamda
05 Kasım 2020 10:11
|İstanbul, küresel ekonomide hızla yükselecek
05 Kasım 2020 07:05
|Çiftçilere 'multispektral kameralı İHA'lar' kolaylık sağlayacak
04 Kasım 2020 19:48