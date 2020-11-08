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Berat Albayrak, istifa ettiğini duyurdu!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi instagram hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. İşte dakika dakika son gelişmeler...
 08 Kasım 2020 19:29
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi instagram hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. Albayrak'ın twitter hesabına ise erişilemiyor. İstifanın doğru olup olmadığı konusunda hala net bir açıklama yapılmış değil. İşte dakika dakika önemli gelişmeler

21:39- Albayrak'ın istifa paylaşımı, Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları tarafından teyit edildi. İstifanın Cumhurbaşkanlığı tarafından kabul edilip edilmediği yönünde henüz bir bilgi yok.

21:30- RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "Berat Albayrak kutlu davamızın vazgeçilmesidir" dedi.

21:20- Hazine ve Maliye Bakan Yardımcı Nurettin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biz sizi çok seviyor, size inanıyor ve güveniyoruz Sn. Bakanım." dedi.

21:08- Melih Gökçek Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin olarak "5 seneden beri ülkesi için büyük atılımlara imza atan birisi... İstifasına üzüldüm" dedi.

21:00- Gazeteci Cem Küçük "Berat Beyi sevenler için başkasının ne dediğinin önemi olmamalı ve Berat Beye o bu, kim ne der düşünmeden destek vermeli." dedi

20:55- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Albayrak'ın istifa ettiğini ancak "Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz." dedi.

20:40- Sabah yazarı Hilal Kaplan, Berat Albayrak'a destek minvalinde bir yazısını paylaştı. Tıklayın.

20:30- Star yazarı Yakup Köse, Berat Albayrak'a destek açıklaması yaptı.

20:25- Bosphorus Global'in Twitter hesabına sınırlandırma getirildi.

20:20- Yeni Şafak İngilizce, Berat Albayrak'ın istifasını duyurduğu tweeti sildi.

20:15- Fatma Betül Sayan'ın kardeşi, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Albayrak'a destek açıklamasında bulundu.

20:08- Süleyman Soylu'ya yakınlığı ile bilinen Fatih Tezcan, Berat Albayrak'ın istifa ettiği iddiasını doğruladı. Tezcan başka bakanların da istifa edebleceğini belirtti.

20:05- AK Parti'ye yakın yazarlardan Rasim Ozan Kütahyalı, Albayrak'a istifasını geri alma çağrısı yaptı.

20:00- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er, Albayrak'in istifasını sahibi olduğu internet sitesinden paylaştı

19:55- Gazeteci Emin apa sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Sn Naci Ağbal'ın atanması işaret fişeğiydi. Sn Albayrak ile Sn Ağbal arasındaki meşhur kavga sonrası bu atama çok önemli göstergeydi. 25 Ekipm AKP Malatya Kongresi'nde perde arkasında yaşananlar son nokta oldu."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi instagram hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. Albayrak'ın twitter hesabına ise erişilemiyor.

İşte Albayrak'ın paylaştığı metin

Berat Albayrak'ın Twitter hesabı askıya alınmış durumda.
Memurlar.Net
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