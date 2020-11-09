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Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan 'faiz' mesajı

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama geldi. Başkan Ağbal açıklamasında, "TCMB olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır" dedi.
 09 Kasım 2020 09:05
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Açıklamada şu ifadeler kulanıldı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.

19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır.
Anadolu Ajansı
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