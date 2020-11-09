Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan 'faiz' mesajı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama geldi. Başkan Ağbal açıklamasında, "TCMB olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır" dedi.
|09 Kasım 2020 09:05
|+Aa- Yazdır
Açıklamada şu ifadeler kulanıldı:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.
19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bodrum'da konuta talep yüzde 34 arttı
08 Kasım 2020 18:27
|Banka şubelerinin yarıdan fazlası 5 ilde
07 Kasım 2020 11:30
|Depremden sonra prefabrik evlere talep arttı
07 Kasım 2020 09:21
|Konut kredilerinin yarıdan fazlası 4 ilde
06 Kasım 2020 12:04
|Riskli alanlarda en çok kira yardımı yapılan iller belli oldu
05 Kasım 2020 10:42
|Fırsatçı izleniyor emlakçı teyakkuzda
05 Kasım 2020 08:03
|Bankalardan kasım ayına özel kampanya
04 Kasım 2020 16:40
|TOKİ, depremlerde afetzedenin yanında
04 Kasım 2020 07:20
|Riskli yapı süreci nasıl yürütülecek?
03 Kasım 2020 20:46
|Depremden etkilenen banka müşterilerine kolaylık sağlanacak
03 Kasım 2020 16:46