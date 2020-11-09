1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstifa haberi ve faiz mesajının ardından dolar çok sert düştü

Berat Albayrak'ın istifa mesajı ve Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajının ardından dolar çok sert düştü. Dolar kuru 8,20'ye kadar geriledi.
 09 Kasım 2020 10:30
+Aa- Yazdır
İstifa haberi ve faiz mesajının ardından dolar çok sert düştü

Geçen cumayı 8.51 seviyesinde kapatan dolar/TL bu sabah itibarıyla 8.20'ye geriledi. Cuma günü 10.12 olan Euro/TL ise 9.84'e düştü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2.10 artışla 1.217 puandan başladı.

Önce Cuma gecesi Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine Naci Ağbal getirildi. Ardından dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yaptı.

Geçen cumayı 8.51 seviyesinde kapatan dolar/TL bu sabah itibarıyla 8.20'ye geriledi. Cuma günü 10.12 olan Euro/TL 9.84'e düştü.

Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2.10 artışla 1.217 puandan başladı.

Kurlardaki düşüş yeni TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" açıklaması sonrası hızlandı.

Normalde kurların seyrinde ABD seçimleri ve koronavirüse ilişkin gelişmeler takip ediliyordu ancak son yaşanan olaylar yurtiçi gündemin ağırlık kazanmasına yol açtı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gram altın 520 lira seviyelerinde
09 Kasım 2020 10:51		 Borsa haftaya yükselişle başladı
09 Kasım 2020 10:33
30 milyar TL'lik alışveriş çılgınlığı
07 Kasım 2020 08:44		 Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
06 Kasım 2020 18:46
Borsa günü yükselişle tamamladı
06 Kasım 2020 18:18		 Gram altın rekorla kapattı: 538 TL
06 Kasım 2020 17:56
Dolar 8,50 TL'yi, avro 10 TL'yi geçti
06 Kasım 2020 17:39		 Biden, Georgia'da öne geçti, altın ve gümüş yükseldi
06 Kasım 2020 13:39
Borsa günü yükselişle tamamladı
05 Kasım 2020 18:29		 Çeyrek altından yeni rekor: 860 TL
05 Kasım 2020 17:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:53 - Antalya'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı10:51 - Gram altın 520 lira seviyelerinde10:50 - Çürük olduğunu gizleyene hapis cezası var!10:50 - İndirimlerle birlikte kimlik avı saldırıları artıyor10:48 - Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı10:44 - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı
10:37 - Bartın ve Bolu'da yoğun sis etkili oluyor10:34 - MEB'den ilkokul öğrencilerine kaynak desteği10:33 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:30 - İstifa haberi ve faiz mesajının ardından dolar çok sert düştü10:18 - ASELSAN'dan 118 milyon avroluk sözleşme10:09 - Bir ilde daha 65 yaş üstüne kısıtlama!
10:06 - YÖKDİL/2'ye başvuruyu kaçıranlar için fırsat10:05 - İş yerinde bunu yapan yandı! Tazminatsız kovulabilir10:04 - Kovid-19 tanı kitleri artık daha kaliteli sonuç verecek09:47 - FETÖ'cülerin dairelerini ucuz vereceğiz diye dolandırdılar09:42 - Cezaevlerinde yeni dönem başlıyor
09:40 - FETÖ'de taht kavgası büyüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede yayımlandı. Kabine değişikliği var mı?
'Naci Ağbal'dan dolayı istifa etti'
Minik Ayda'nın babası isyan etti
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan 'faiz' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığı basın müşaviri 'doğruladı'
AK Parti'li eski vekil: Berat Albayrak'ın istifa mektubu yanlış ve sorunlu
İstifa haberi ve faiz mesajının ardından dolar çok sert düştü
ÖSYM, sözleşmeli alım öncesinde SGK ile entegrasyon sağlamalı
Merkez Bankası Başkanı Ağbal, banka genel müdürleri ile bir araya geldi
Panik yaratan siren sesi, sistemsel hata nedeniyle çalmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
balıkesir 2
Anonim ortaklık 1
izmirli depremzedelere yardım 2
atanamayanlar 2
tarihi değiştiren buluşlar 3
açık mektup 1
makro ekonomi 1
üzerine gelmek 1
wısc-r 1
vicdan 4
SON İLANLAR
Beykoz Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi 11 İşçi Alacak
RTÜK, 30 uzman yardımcısı alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Kafkas Üniversitesi 52 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 195 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam