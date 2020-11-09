İstifa haberi ve faiz mesajının ardından dolar çok sert düştü
|09 Kasım 2020 10:30
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Geçen cumayı 8.51 seviyesinde kapatan dolar/TL bu sabah itibarıyla 8.20'ye geriledi. Cuma günü 10.12 olan Euro/TL ise 9.84'e düştü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2.10 artışla 1.217 puandan başladı.
Önce Cuma gecesi Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine Naci Ağbal getirildi. Ardından dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yaptı.
Geçen cumayı 8.51 seviyesinde kapatan dolar/TL bu sabah itibarıyla 8.20'ye geriledi. Cuma günü 10.12 olan Euro/TL 9.84'e düştü.
Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2.10 artışla 1.217 puandan başladı.
Kurlardaki düşüş yeni TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" açıklaması sonrası hızlandı.
Normalde kurların seyrinde ABD seçimleri ve koronavirüse ilişkin gelişmeler takip ediliyordu ancak son yaşanan olaylar yurtiçi gündemin ağırlık kazanmasına yol açtı.
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