Berat Albayrak'ın yerine kim gelecek?
Medyada yer alan kulis bilgilerine göre Berat Albayrak'ın yerine Nurettin Canikli'nin atanacağı belirtiliyor.
|09 Kasım 2020 22:16
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İletişim Başkanlığı bu akşam yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifayı kabul ettiğini duyurmuştu.
Kulislerde ismi geçen en ünlü isim Nurettin Canikli.... Canikli ve Merkez Bankası Başkanı Ağbal, bugün Cumhurbaşkanlığı'nda görüntülenmişti.
Blomberg'de bugün yer alan bir haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TCMB Başkanı Ağbal ve Nurettin Canikli Pazar günü para politikası konusunda görüşme gerçekleştirdiği belirtilmişti.
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