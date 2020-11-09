3 Bakanlık birbirinden ayrılıyor, kabine değişikliği Çarşamba'ya kalabilir
|09 Kasım 2020 22:20
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AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Berat Albayrak'ın istifa süreci ile ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Zaten gündemi hepimiz takip ediyoruz. Göreve getirme, görevden alma, yetkilendirme, yetkisini alma Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, kendi takdirlerinde olan bu konuyu uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır" dedi.
Çelik'in bu açıklamasından sonra Cumhırbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda ne zaman konuşacağı merak edilmeye başlandı.
Independent Türkçe'nin ulaştığı kaynaklar, bazı bakanlıklarda birleşme ve ayrılma kararnamesi hazırlandığından kabine değişikliği çarşamba gününe kalacağını bildirdi.
Kaynaklara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı birbirinden ayrılıyor.
Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan, "Dış Ticaret Kurumu" Hazine Bakanlığı bünyesine katılacak.
Ayrılması beklenen bir diğer bakanlık ise Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bakanlık Kültür ve Turizm olarak ikiye ayrılacak.
Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın ikiye ayrılacağı Independent Türkçe'nin ulaştığı bir diğer bilgi.
Çarşamba günü kararnamelerin hazır olması be değişikliklerin tamamlanması ile birlikte yeni kabine kamuoyuna ilan edilecek.Yeni kabinede Berat Albayrak'a hiç bir görev verilmeyeceği ifade edilirken, Turizm Bakanlığı için ise Menderes Türel ismine sıcak bakıldığı belirtiliyor
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