1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3 Bakanlık birbirinden ayrılıyor, kabine değişikliği Çarşamba'ya kalabilir

Kulislerde yer alan bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları birbirinden ayrılıyor. Buna dair kararnameler ile mini kabine değişikliğinin Çarşamba günü yapılacağı belirtiliyor.
 09 Kasım 2020 22:20
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Berat Albayrak'ın istifa süreci ile ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Zaten gündemi hepimiz takip ediyoruz. Göreve getirme, görevden alma, yetkilendirme, yetkisini alma Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, kendi takdirlerinde olan bu konuyu uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır" dedi.

Çelik'in bu açıklamasından sonra Cumhırbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda ne zaman konuşacağı merak edilmeye başlandı.

Independent Türkçe'nin ulaştığı kaynaklar, bazı bakanlıklarda birleşme ve ayrılma kararnamesi hazırlandığından kabine değişikliği çarşamba gününe kalacağını bildirdi.

Kaynaklara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı birbirinden ayrılıyor.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan, "Dış Ticaret Kurumu" Hazine Bakanlığı bünyesine katılacak.

Ayrılması beklenen bir diğer bakanlık ise Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bakanlık Kültür ve Turizm olarak ikiye ayrılacak.

Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın ikiye ayrılacağı Independent Türkçe'nin ulaştığı bir diğer bilgi.

Çarşamba günü kararnamelerin hazır olması be değişikliklerin tamamlanması ile birlikte yeni kabine kamuoyuna ilan edilecek.Yeni kabinede Berat Albayrak'a hiç bir görev verilmeyeceği ifade edilirken, Turizm Bakanlığı için ise Menderes Türel ismine sıcak bakıldığı belirtiliyor
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
48 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tokyo Büyükelçiliğinde 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
10 Kasım 2020 04:56		 TBMM, Onur Ödülü Yönetmeliğinde Değişiklik
10 Kasım 2020 02:24
TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
10 Kasım 2020 02:22		 Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
10 Kasım 2020 02:21
Ermenistan teslim oldu!
10 Kasım 2020 01:51		 Bakan Yardımcısı Çataklı: İzmir'de konteyner kent, 14 gün sonra hazır
10 Kasım 2020 01:51
Bakan Kurum: İzmir'de bugüne kadar 513 bin 978 bağımsız birimde hasar tespiti yapıldı
10 Kasım 2020 01:50		 Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı
10 Kasım 2020 00:28
10 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
10 Kasım 2020 00:00		 Dünya basını: İstifadan çevresindekilerin de haberi yoktu
09 Kasım 2020 23:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
04:56 - Tokyo Büyükelçiliğinde 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi02:28 - Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 36 milyonu geçti02:24 - TBMM, Onur Ödülü Yönetmeliğinde Değişiklik02:22 - TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği02:21 - Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik01:51 - Bakan Yardımcısı Çataklı: İzmir'de konteyner kent, 14 gün sonra hazır
01:51 - Ermenistan teslim oldu!01:50 - Bakan Kurum: İzmir'de bugüne kadar 513 bin 978 bağımsız birimde hasar tespiti yapıldı01:49 - İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu00:28 - Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı00:02 - Kamuda sorunları ortaya koyan rapor uygulamaya geçirilmedi!00:00 - 10 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
23:47 - İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem23:45 - 'Hava kirletici partiküller koronavirüs taşıyabilir' uyarısı23:44 - AB, Pfizer ve BioNTech'in aşısından 300 milyon doz alacak23:34 - Depreminin mucize çocukları hayata nasıl tutundu?23:18 - 16 yaşındaki lise öğrencisinden 13 gündür haber alınamıyor
23:10 - Antik çağın Mona Lisa'sı Osmaniye'de bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı
Ermenistan teslim oldu!
Kamuda sorunları ortaya koyan rapor uygulamaya geçirilmedi!
İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu
10 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
Bakan Yardımcısı Çataklı: İzmir'de konteyner kent, 14 gün sonra hazır
TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Bakan Kurum: İzmir'de bugüne kadar 513 bin 978 bağımsız birimde hasar tespiti yapıldı
TBMM, Onur Ödülü Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zilhicce 1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstifayı Kabul Etmesi 3
bağımlıklık 1
Akıllı ajanslar 1
08.12.2020 berat Albayrak'ın istifa etmesi 4
azerbaycan şuşa kenti 1
ermenistan'ın teslim olması 1
08.11.2020 Şuşa'nın Azerbaycan tarafından geri alınması 3
Un sucuğu 3
boğa burcu erkeği 1
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Yalova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam