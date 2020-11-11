Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Hilafet etiketiyle paylaşım yapan bekçiye soruşturma
Bursa Valiliği, sosyal medyadan 'Hilafet' etiketiyle Kelime-i Tevhid görseli paylaşımında bulunan çarşı- mahalle bekçisi hakkında soruşturma başlattı
|11 Kasım 2020 08:29
|+Aa- Yazdır
Bursa'da sosyal medyadan 'Hilafet' etiketiyle Kelime-i Tevhid görseli paylaşımı yapan çarşı-mahalle bekçisi hakkında soruşturma başlatıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Valilikten yapılan açıklamada paylaşımın bekçinin sosyal medya hesabından 26 Temmuz tarihinde yapıldığı belirtilerek,
"Hilafet etiketiyle Kelime-i Tevhid görselli paylaşımda bulunan ve ilimizde Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapan İ.B. hakkında soruşturma açılmış olup, söz konusu soruşturma halen devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
24 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 32 yaralı
11 Kasım 2020 09:20
|Buz pistini yakan sanık: Hakkımı alamadım, yaktım
11 Kasım 2020 09:08
|'Borcum var' diyerek canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı
11 Kasım 2020 08:37
|Kaçırılıdıkları düşünülen yaşlı çift, sulama kanalına ölü bulundu
11 Kasım 2020 08:24
|'Kuyumcu soyulsa hırsız 1 saatte bulunur, kızımın katili nerede?'
11 Kasım 2020 07:47
|'Kimliğim sahte ama FETÖ'cü değilim'
11 Kasım 2020 07:35
|Otomobil satışında bu tuzağa düşmeyin
10 Kasım 2020 18:54
|Camilerdeki yardım kutularını çalan zanlı tutuklandı
10 Kasım 2020 17:13
|Evine giren gaspçıdan 'ölü' taklidi yaparak, kurtuldu
10 Kasım 2020 16:25
|WhatsApp'tan polisin uygulama yerlerini paylaşanlara soruşturma
10 Kasım 2020 16:17