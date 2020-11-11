1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zorla istifa ettirilen dekan, açtığı davayı kazandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde, rektörün zorla istifa ettirdiği Tıp Fakültesi dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin açtığı davayı kazandı.
 11 Kasım 2020 20:40
+Aa- Yazdır
Zorla istifa ettirilen dekan, açtığı davayı kazandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğüne ikinci kez atanan Prof. Dr. Alim Yıldız, seçimlerde karşısına rakip olarak çıkan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin'in istifasını almıştı.

Rektör Alim Yıldız istifanın gönüllü olarak verildiğini ileri sürerken, istifa dilekçesi veren Prof. Dr. İlhan Çetin ise "İstifa etmedim, ettirildim. Sırf aday oldum diye böyle yaptırıldı " demişti.

Ağustos ayında yaşanan bu olay sonrasında, istifa ettirilen İlhan Çetin dava açmıştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin işlemine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hemşire annenin hukuk zaferi
09 Kasım 2020 09:37		 Atamama işlemi ve mali haklara dair önemli Danıştay kararı
08 Kasım 2020 15:46
Sözleşmeli askeri personelin 'sözleşmesinin yenilenmemesine' ilişkin 3 önemli karar
31 Ekim 2020 12:37		 Sözleşmeli personele Danıştay'dan müjde
28 Ekim 2020 19:04
Disiplin cezasına itiraz hakkı verilmeksizin meslekten çıkarılan hakimi Danıştay haklı buldu
28 Ekim 2020 12:41		 Danıştay'ın Asayofya hakkında verdiği ikinci karar
27 Ekim 2020 08:50
Danıştay gar ihalesi kararını iptal etti
26 Ekim 2020 11:31		 POMEM eğitim sonu sözlü sınavına ilişkin önemli karar
26 Ekim 2020 10:04
Danıştay İDDK'dan görev süresi dolan okul müdürlerine dair önemli karar
25 Ekim 2020 16:00		 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 2016/1 sayılı ilke kararıyla ilgili açıklama
24 Ekim 2020 00:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:24 - Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti21:19 - Cumhurbaşkanı Erdoğan YASED Yönetim Kurulunu kabul etti21:05 - Ankara'da sitelerde çıkan yangın, evlere sıçradı20:49 - Biden'ın az farkla kazandığı eyalette oylar yeniden sayılacak20:46 - İçişleri Bakanlığı, 81 ilde, açık alanlarda sigara içmeyi kısıtladı20:41 - 112 Acil Çağrı Merkezi vakalara ulaşma hızını artırdı
20:40 - 4 yılda 7,5 milyona yakın korsan yayın ele geçirildi20:40 - Zorla istifa ettirilen dekan, açtığı davayı kazandı20:38 - FETÖ'den gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı20:36 - Toroslar'ın el değmemiş şelalelerinde sonbahar güzelliği20:32 - Karantinayı ihlal eden sanığa 1 ay 20 gün hapis cezası20:30 - Büyükşehir belediye başkanları 'deprem'i tartışacak
20:27 - Depremin kahramanları AFAD ekipleri her daim göreve hazır20:25 - Bakan Karaismailoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak20:23 - 'Aspirin tedavide etkili ancak koruma sağlamıyor'20:13 - Esenyurt'ta taciz iddiası kaçak hastaneyi ortaya çıkardı20:09 - Bir ilde daha mesai saatlerinde düzenlemeye gildi
19:57 - İstanbul'da su zammı teklifi geri çekildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Okullarda 'ara tatil' tarihleri belli oldu
11 Kasım 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
Erdoğan'dan, Berat Albayrak ve yeni kabine açıklaması
Aşı müjdesi ile düşen altında alım için son fırsat: Yeni rekor kırılabilir
Bursa Valisi, Kelime-i Tevhid için 2. kez açıklama yaptı
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak
BDDK kararı sonrası dolar düşüşte
Erdoğan'ın açıklamaları ile sert düşen dolar, 7,87 TL'den kapattı
Öğretmenlerin ara tatilde alacakları seminerin detayları açıklandı
AYM, OHAL Kanunundaki kritik düzenlemeyi karara bağladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
08.11.2020 berat Albayrak'ın istifa etmesi 1
11 Kasım Kuşadası depremi 4
Stockholm sendromu 3
kafur 1
Ayın arka tarafı çamlık 1
tuzak 1
Islak banyo terlikleri 9
million years ago 1
hadi gel köyümüze geri dönelim 5
dalgalı kur sistemi 1
SON İLANLAR
Hafik Belediyesi İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam