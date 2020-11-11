Zorla istifa ettirilen dekan, açtığı davayı kazandı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde, rektörün zorla istifa ettirdiği Tıp Fakültesi dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin açtığı davayı kazandı.
|11 Kasım 2020 20:40
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğüne ikinci kez atanan Prof. Dr. Alim Yıldız, seçimlerde karşısına rakip olarak çıkan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin'in istifasını almıştı.
Rektör Alim Yıldız istifanın gönüllü olarak verildiğini ileri sürerken, istifa dilekçesi veren Prof. Dr. İlhan Çetin ise "İstifa etmedim, ettirildim. Sırf aday oldum diye böyle yaptırıldı " demişti.
Ağustos ayında yaşanan bu olay sonrasında, istifa ettirilen İlhan Çetin dava açmıştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin işlemine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildi.
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