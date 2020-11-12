1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Küçükçekmece'deki park skandalına terör bürosu bakacak

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin PKK paçavralı parkı Türkiye'nin gündemine otururken, olayın faillerinin bulunması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sürece dahil oldu.
 12 Kasım 2020 14:56
+Aa- Yazdır
Küçükçekmece'deki park skandalına terör bürosu bakacak

İstanbul'da CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin yaptırmış olduğu çocuk parkının dekoratifi tartışmalara neden oldu..

CHP'li belediye, ilçede İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda, bakım- onarım ve yenilme çalışması yaptı.

Çocuklar için yapılan park hizmete açılırken, kullanılan renkler ve spor malzemelerinin bulunduğu alandaki görseller ise dikkat çekti.

PKK PAÇAVRASI

Son yerel seçimlerde HDP ile ittifak sağlayarak CHP'nin kazandığı ilçede, çocukların oyun oynadığı parkta, terör örgütü PKK'nın sözde bayrağını simgeleyen işaretler ve imgeler yere işlendi.

KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA AÇTI

Terör örgütü PKK'nin paçavrasına benzetilen çalışma, sosyal medyada büyük tepki topladıktan sonra Küçükçekmece Kaymakamlığı tarafından soruşturma açıldı ve parktaki simgeler kazıtılarak kaldırıldı.

TERÖRLE MÜCADELE OLAYA EL KOYDU

Türkiye'nin gözü ise bu skandal olaya çevrildi...

Yaşanan bu olaya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Parkın PKK'nın paçavrasına benzemesi için onayı kimin verdiğini öğrenmek isteyen başta Küçükçekmece sakinleri, bu olayın aydınlatılmasını bekliyor.

CNN Türk muhabiri Kaan Temeltaş da son bilgileri canlı yayında paylaştı.

Temeltaş yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın, projeye onay verenlerin ve terör bağlantılarını öğrenmek için talimat verdiğini ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasını sürdüğünü belirtti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cemal Metin Avcı: Öldürme gibi bir amacım yoktu
09 Kasım 2020 19:11		 İlkokul öğrencisi Mert'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı
09 Kasım 2020 18:41
'Süt banyosu' rezaletini böyle savundu: İç çamaşırlarım üstümdeydi
08 Kasım 2020 10:05		 Karantina kuralına uymayan vatandaş mahkemeye sevk edildi
06 Kasım 2020 17:36
Dink cinayeti soruşturması eski savcısı Akkaş'a iddianame
06 Kasım 2020 16:17		 Süt toplama merkezindeki skandalda 2 işçiye gözaltı
05 Kasım 2020 17:34
İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı
02 Kasım 2020 17:17		 Belediye Başkanı ve şoförüne 10'ar yıla kadar hapis isteniyor
29 Ekim 2020 20:09
'Kaymakamın karıştığı kazaya soruşturma başlatılmadı' iddialarına açıklama
29 Ekim 2020 17:36		 Yüksel Caddesi'nde eylem yapan zanlılara ilişkin soruşturma tamamlandı
28 Ekim 2020 15:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:10 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi15:07 - Merkez Bankası rezervleri yükseldi15:04 - Ayda'nın babası: İzmir'de ev fiyatları iki katına çıktı15:03 - Prof. Dr. Ercan: Deprem İzmir kırığında olsaydı, Bayraklı ve Özkanlar yok olurdu14:56 - Küçükçekmece'deki park skandalına terör bürosu bakacak14:55 - Üniversiteden 'İzmir depremi' raporu: Sıcak sular yükseliyor
14:48 - 70 yıllık eşinin acısına 1 gün dayanabildi14:45 - Vergi yapılandırmasından yararlanmak için neler gerekiyor?14:40 - 24 saat para transferi yapılabilecek14:39 - İzmir'de de esnek mesaiye geçildi14:35 - Yüzde 96 artışın yaşandığı ilde harita kırmızıya büründü14:30 - Kadirli Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı
14:25 - Kilis Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Keçeci koronaya yakalandı14:14 - Sahibinden satılık 'müze' ilanı şaşırttı! İşte satış fiyatı...14:13 - KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı14:09 - MEB'den ara tatil için 'Evde Oyun Var' kitapçığı14:05 - Yargıtay'dan istinaf uygulamasını etkileyecek karar
14:01 - AYM'den Bank Asya hesap hareketleriyle ilgili önemli karar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan açıklama
Evlilik yıl dönümü izni emniyet personelinin yüzünü güldürdü
Aşıyı bulan Türk Profesör açıkladı. Aşı ne zaman Türkiye'ye gelecek?
Erdoğan, Melih Gökçek ile görüştü
Anıtkabir'de asker ve polis öğrencilerinin 'selamlamama' tartışması
Doların düşüşü devam ediyor: 7,70 TL'nin altını gördü
Korona savaşçılarının perişan halini paylaşıp herkesi uyardı
Bu tuzağa düşenler polise gidemiyor... 'Altın bulduk gel satalım'
Kuraklık uyarısı: Araba ve halı yıkama bitmeli
Faiz lobisi bastırıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
soba borusu temizleyen insan 3
hayvanlar 2
ala geyik 1
arif sevimli 1
kocasavar 3
5A Uydusu 1
efkan ala'nın ak parti genel başkan yardımcısı olması 3
yanlış söylenen atasözleri 3
zihni sinir 1
espadril 2
SON İLANLAR
Adalet Bakanlığı 400 idare memuru alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
Tunceli Nazimiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Kastamonu Araç Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel Enerji 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam