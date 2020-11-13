HSK, 'Acele' notuyla Kavala hakkında verilen kararları istedi

Gezi davası kapsamında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan ve 2 yıl 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Osman Kavala cezaevinden çıkmadan yeniden gözaltına alınmış ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeniden tutuklanmıştı.

Hakim ve Savcılar Kurulu önceki gün Osman Kavala'nın yargılamasının yapılacağı mahkemeye "Acele" notuyla bir yazı gönderdi.

"TÜM KARARLARI GÖNDERİN"

Yazıda "Yargı bağımsızlığı ve Hakimlik teminatı ilkeleri temelinde; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesince yapılan incelemelerde ihlal kararına sebebiyet verip vermedikleri, neden oldukları ihlalin niteliği ve ağırlığı ile ilgililerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa ile teminat altına alınan hakların korunması konusundaki gayretleri, göz önünde bulundurularak yükselmeye layık olup olmadıklarına karar verilir" denildi.

Bu kapsamında HSK, Osman Kavala'nın tutuklanmasına yönelik İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararı, bu tutuklama kararına yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki başvurusunun tutukluluk halinin devamına ilişkin tüm kararlar (Re'sen ya da talep üzerine değerlendirilen) iddianame ve duruşma zabıtlarının kendilerine gönderilmesini talep etti.