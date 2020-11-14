Almanya Sağlık Bakanı: Enfekte olmuş sağlık personeline görev verilebilir
|14 Kasım 2020 00:11
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dw.com'de yer alan habere göre; Perşembe günü düzenlenen Alman Bakım Personeli Günü etkinliğinin kapanışında konuşan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, bakım evlerinde veya kliniklerde izolasyon ve karantina önlemleri nedeniyle bakım hizmetinin aksaması durumunda, temas halinde olan personelin günlük test yapılarak ve FFP2 maskeleri ile çalışmaya devam etmesinin şart olabileceğini açıklamıştı.
Alman Yerleşik Doktorlar Birliği Başkanı Dirk Heinrich ise personel yetersizliği oluşması durumunda, korona ile enfekte olmuş hemşirelerin çalıştırılmasının kaçınılmaz olacağını söyledi. RTL ve ntv (Almanya) kanallarına konuşan Heinrich, "Zira bizim de elbette hastalarımızı kliniklerde ve muayenehanelerde tedavi etmemiz gerekiyor ve de istiyoruz" dedi.
Ancak Heinrich, bu koşulların acil durumlar için geçerli olacağını sözlerine ekleyerek, "Bunları önlemek için, şu anda halkla birlikte uyguladığımız bu önlemler kesinlikle gereklidir" şeklinde konuştu
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