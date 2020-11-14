Başkentte çocuklar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
|14 Kasım 2020 21:33
|+Aa- Yazdır
Ankara'nın Çankaya ilçesinde çıkan kavgada 1 çocuk öldü, ikizi yaralandı.
Umut Mahallesi Sembol Caddesi'nde 13 yaşındaki ikiz kardeşler E.D. ve A.D, evlerinde aynı yaştaki arkadaşları E.Ö. ile buluştu.
Üç arkadaş arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö, evde bulunan çekiçle E.D. ve A.D.'yi yaraladı.
Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evin kapısının kilitli olması nedeniyle içeriye bir süre eve giremedi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından evin kapısı kırıldı.
Eve giren sağlık ekipleri, A.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.D'nin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Şüpheli E.Ö, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Orhaneli Belediye Başkanı, trafik kazasında yaralandı
14 Kasım 2020 21:27
|Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı
14 Kasım 2020 21:02
|Akademisyenin kullandığı otomobil devrildi: 1 yaralı
14 Kasım 2020 19:33
|Ankara'da sağlık çalışanlarına ikinci saldırı girişimi
14 Kasım 2020 18:13
|İki aracın çarpıştığı yere giden itfaiye eri zor anlar yaşadı
14 Kasım 2020 17:01
|Trabzon'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
14 Kasım 2020 15:00
|Bursa'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
14 Kasım 2020 13:39
|Yıldırım-2 Cilo/Oğul Operasyonu'nda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
14 Kasım 2020 13:38
|AVM'de terk edilen bebek yurtta korumaya alındı
14 Kasım 2020 12:51
|Bursa'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
14 Kasım 2020 12:40