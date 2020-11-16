Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişlerinden, İmamoğlu'na soruşturma açıklaması

İçleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu hakkında devlet projesi Kanal İstanbul'a aykırılık nedeniyle inceleme başlatıldığını belirtti. Açıklamada, kamu kaynağı kullanılarak 'Ya Kanal Ya İstanbul' şeklinde bastırılan afişlerden dolayı soruşturma başlatıldığı belirtildi.
 16 Kasım 2020 13:58
+Aa- Yazdır
İçişlerinden, İmamoğlu'na soruşturma açıklaması

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı bir televizyon kanalında Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıktığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldığı, kendisinin bölücülükle suçlandığı şeklinde beyanlarının olduğu, bazı basın yayın organlarında da benzer değerlendirmelerde bulunulduğunun anlaşılması üzerine kamuoyunu bilgilendirmek için yazılı bir açıklama yayımladı.

Söz konusu açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in 16 Kasım 2020 tarihinde katıldığı bir televizyon kanalında Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıktığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldığı, kendisinin bölücülükle suçlandığı şeklinde beyanlarının olduğu, bazı basın yayın organlarında da benzer değerlendirmelerde bulunulduğunun anlaşılması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Devlet Projesi olarak uygulamaya konulan Kanal İstanbul Projesi aleyhine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliği kullanılarak afişler bastırılması ve şehrin değişik yerlerine astırılması üzerine 17 Ağustos 2020 tarihli onay ile konunun araştırılması, gerekiyorsa sorumlular hakkında ön inceleme yapılması amacıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Onaya tabi konular incelendiğinde; belediyelerin, Anayasa'da ifadesini bulan 'İdarenin Bütünlüğü İlkesi' çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu çerçevede idari vesayet denetimine tabi oldukları, Belediye Kanunu gereğince belediye başkanının görevleri arasında bulunan 'Beldenin ve Belediyenin Hak ve Menfaatlerini Koruma' görevinin belediyeye verilen görevlerle sınırlı olduğu, 'Ya Kanal Ya İstanbul' şeklinde bir afişle uluslararası hukuk boyutu bulunan, siyasi alana taalluk eden ve 'Devletin Egemenlik Yetkisi'ne ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkmanın idarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı olduğu belirtilerek sorumlular hakkında araştırma, gerek görülmesi halinde ön inceleme yapılması hususlarının yer aldığı görülmektedir. Onayın hiçbir yerinde Kanal İstanbul Projesi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmamış, kurumsal olarak ve kamu kaynağı kullanılarak bu afişlerin bastırılmış olması araştırma/ön incelemeye dahil edilmiştir. İddia edildiği gibi onayın hiçbir yerinde bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır. Bütün soruşturmalarda olduğu gibi, 17.08.2020 tarihli onaya dayalı araştırma/ön incelemede de Mülkiye Müfettişimiz tarafından 09.11.2020 tarihli yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan ifade talebinde bulunulmuş, talep yazısında onayda yer alan konular tekrarlanarak, kendisinden (7) gün içinde yazılı ifadesini vermesi istenmiştir. İfade talep yazısında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul Projesi'ne kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Aydın-Denizli Otoyolu'nu 2 yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz'
16 Kasım 2020 12:36		 Ardahan'da jandarma 66 internet sitesine erişimi engelledi
16 Kasım 2020 11:54
Emlak Katılım, güvenilir hesap uygulamasını hizmete sundu
16 Kasım 2020 11:35		 TESK'ten paketli ürünlere 'gramaj standardı' çağrısı
16 Kasım 2020 11:09
Kırklareli'nde bir köy ve iki apartman karantinaya alındı
16 Kasım 2020 10:32		 Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması
16 Kasım 2020 10:31
Devlet memurlarının kafalarını karıştırmak zorunda mıyız?
16 Kasım 2020 06:40		 Kilis'te 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
15 Kasım 2020 20:35
İskambil oyunu pahalıya patladı
15 Kasım 2020 20:32		 İzmir'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
15 Kasım 2020 16:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:18 - Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi14:15 - Korona tedavisi gören Zeydan Karalar taburcu edildi14:09 - Boşanma davası çıkışında eşini ve kayınpederini vurdu13:58 - İçişlerinden, İmamoğlu'na soruşturma açıklaması13:55 - Vaniköy Camisi'ndeki yangında 5 kişinin ifadesi alındı13:50 - AFAD: Bilgilendirme yazısı tüm belediye ve muhtarlıklara yazıldı
13:45 - 10 TIR'ın taşıdığı yükü taşıyan aracı üreten 3'üncü ülke olduk13:41 - Eski kayınbabasını silahla öldüren şüpheli tutuklandı13:35 - Bakan Soylu'dan 'korona' açıklaması: Kimse kendine çok fazla güvenmesin13:23 - Ekonomistlerin, MB'den faiz beklentisi ne?13:16 - Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi13:15 - Liyakatsiz atamalar, parti ayrımı olmaksızın devam ediyor
13:11 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası13:09 - İbrahim Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı 'gargara' önerisi13:00 - 'Suç mağduru kişiyi korumak temel amacımızdır'12:54 - Konya'da 18 yaşındaki genç tartıştığı kadını öldürdü12:49 - Bakan Selçuk: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor!
12:48 - 'Üretimimize, ihracat potansiyelimize ve rekabet gücümüze güveniyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Benzine büyük indirim geliyor
Bakan Koca: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
Niteliği belirsiz sertifikayla yine 60-70 KPSS puanlı adaylar alınacak
Albayrak'tan 'Aile içinde görüş ayrılığı' iddiasına yanıt
'Otomotivde vergiler düşerse 2 milyonu görürüz'
1 bardak su bile kombiyi bozabilir
Devlet memurlarının kafalarını karıştırmak zorunda mıyız?
Eski belediye başkanı, nesli tükenmekte olan kızıl geyiği vurup paylaştı
İçişlerinden, İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
demir leblebi 1
atmosferin kalınlığı 2
Ama kafamız nası güzel 1
esenyurt'ta korsan güzellik yarışması yapılması 1
Dingo 1
shrek 1
sadakatsiz 1
İnfluencer 2
söz gümüşse sükut altındır 3
resim 3
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 1 personel alacak
Darphane ve Damga Matbaası 13 İşçi Alacak
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli 1 bilişim personeli alacak
ÖSYM, 12 alanda 15 sözleşmeli personel alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam