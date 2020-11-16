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Hakkari'de bir uzman çavuş şehit oldu

Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un acı haberi Osmaniye'deki ailesine ulaştı.
 16 Kasım 2020 14:35
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Hakkari'de bir uzman çavuş şehit oldu

Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un acı haberi Osmaniye'deki ailesine ulaştı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl köyünde bulunan ailesine askeri yetkililer tarafından şehadet haberi verildi. Acı haberi alan anne Fatma, baba Salim Topuksuz ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı.

Hatice Topuksuz ile evli olan ve geçen Nisan ayında Salim Efe adını verdikleri çocuğu dünyaya gelen 29 yaşındaki şehidin naaşı memleketi Osmaniye'de toprağa verilecek.
İhlas Haber Ajansı
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