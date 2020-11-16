İsmail Koncuk İyi Parti'den istifa etti, Ümit Özdağ da ihraç edildi

İYİ Parti Adana milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Saat 15:00'te TBMM'de bir basın açıklaması yapan "PKK ve FETÖ ilişkilerini kabul edemediğim için istifa ediyorum." dedi.

İsmail Koncuk, basın toplantısını Ümit Özdağ ile birlikte düzenledi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı seçimine uygun olarak bu yolu buldular. Bunların bulduğu çok dilli eğitim, özerklik, Atatürk Milliyetçiliğini kaldırılması, Türklüğün kaldırılması"

"İYİ Parti'yi yönetenlerin her kalıba girme gibi bir anlayışı vardır"

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak için PKK taleplerini karşılamaya çalıştılar"

"Biz Sayın Genel başkanı kendi anlayışımızdan taviz vermeden Cumhurbaşkanı görmek istedik. Onlar o makamları elde etmek için her kalıba girmişler. Bizi kahreden üzen nokta budur"

"Sayın Genel Başkanının bilgisi dışında olsaydı tavsiyeler olmazdı. Blok liste çıkardığını Koray Aydın itiraf ediyor"

"Gerçek dava adamları, kurucular küçük düşürülmeye çalışılmıştır"

İsmail Koncuk kimdir?

İsmail KONCUK

Adana / Ceyhan - 1959, Musa, Sevim.

Eskişehir Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümünden mezun oldu.

Öğretmenlik görevine Konya'da başladı, Adana'da devam etti. Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2018 yılında emekli olarak İYİ Parti'ye geçti ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

İngilizce bilen Koncuk, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Öte yandan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edildi.

Ümit Özdağ Kimdir?

Japonya / Tokyo 1961, Muzaffer, Gönül

Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi Siyasal Bilgiler Felsefe ve İktisat Fakültelerinden mezun oldu.

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Araştırma görevlisi , Doçent ve Profesör olarak görev yaptı.

25 ve 26.dönemde Gaziantep Milletvekili seçildi.

İngilizce ve Almanca bilen Özdağ, Bekar ve 1 çocuk babasıdır.