Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye başkanını isyan ettiren görüntü: Temizletmeyeceğim!

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, deniz kıyısında eğlendikten sonra çöpünü bırakıp giden vatandaşlara tepki gösterdi. Aras, Taşlıkburun'da çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Akşam aynı kişiler geldiklerinde bu şekilde bulmaları için temizletmeyeceğim. Bakalım ne düşünecekler?" dedi.
 17 Kasım 2020 11:46
+Aa- Yazdır
Belediye başkanını isyan ettiren görüntü: Temizletmeyeceğim!

Yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil merkezlerinden bir tanesi olan Bodrum yaz aylarında binlerce turisti ağırlıyor. Ancak bazı vatandaşların duyarsızlığı nedeniyle de oldukça ender plajlara sahip ilçede hem denizler hem de sahiller atılan çöpler nedeniyle kirleniyor. Çevreye duyarsızlığın son örneği bugün Bodrum'da yaşandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da deniz kıyısında bırakılan içecek ve yiyecek çöplerinin fotoğrafını sosyal medya hesdabından paylaşarak duruma isyan etti. Aras, paylaşımında "Bu sabah, Yahşi-Taşlıkburun. Çöp kovası ve çevresi. Akşam aynı kişiler geldiklerinde bu şekilde bulmaları için temizletmeyeceğim. Bakalım ne düşünecekler?" ifadesini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gelir İdaresi'nden açıklama: Yapılandırmaya başvuru nasıl yapılacak?
17 Kasım 2020 12:13		 FETÖ, 'hijyen evlerini' firarilerden kalan eşyalarla donatmış
17 Kasım 2020 11:32
Temaslı ve pozitif vakalar için elektronik bileklik geliyor
17 Kasım 2020 11:27		 Kamyonet sürücüsüne solmuş Türk bayrağı cezası
17 Kasım 2020 11:25
YLSY yerleştirme tercihleri alınacak
17 Kasım 2020 11:17		 'Tüm dikkatimizi gümrükte yaşanan sorunların çözümüne yoğunlaştırdık'
17 Kasım 2020 10:54
Kültür ve Turizm Bakanlığı 190 kadronun yer aldığı görevde yükselme sınavı açtı
17 Kasım 2020 10:40		 Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 9 ayda yüzde 73,7 arttı
17 Kasım 2020 10:24
İstanbul'da yeni virüs yasakları geldi! İBB hepsini kapatıyor
17 Kasım 2020 10:09		 Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı
17 Kasım 2020 10:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:19 - ÖSYM'den temaslı ve pozitif adaylar için duyuru12:13 - Gelir İdaresi'nden açıklama: Yapılandırmaya başvuru nasıl yapılacak?12:11 - Gün ortasında dolar hafif yükselişte12:08 - Türkiye'de çalışan azeri doktor cepheye koştu12:07 - Arda Turan koronavirüse yakalandı12:03 - Erken doğan bebeklerin videosu Avrupa'da ödül aldı
11:55 - Ankara'da otomobil hırsızlarına yönelik operasyon: 12 gözaltı11:54 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası11:48 - 'Zilletin Anayasa masasını PKK kurdu, kalemini FETÖ verdi'11:46 - Belediye başkanını isyan ettiren görüntü: Temizletmeyeceğim!11:34 - AYM Belediye başkanlarının dava açma yetkisine vize verdi11:32 - FETÖ, 'hijyen evlerini' firarilerden kalan eşyalarla donatmış
11:31 - Düzce Valisi Cevdet Atay'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı11:29 - Gram altın 469 lira seviyelerinde11:27 - Temaslı ve pozitif vakalar için elektronik bileklik geliyor11:25 - Kamyonet sürücüsüne solmuş Türk bayrağı cezası11:22 - GÜBRETAŞ'ın eğitim bursu sonuçları açıklandı
11:21 - Bolivya'da insanlar arasında yayılan yeni bir virüs türü keşfedildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Süleyman Soylu: İmamoğlu talimatını bizzat ben verdim
Bilim Kurulu'nun, bu tavsiyeleri sunduğu iddia ediliyor
Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
Vergi yapılandırması hangi borçları kapsıyor, ödemeler ne zaman başlayacak?
İstanbul'da yeni virüs yasakları geldi! İBB hepsini kapatıyor
Temaslı ve pozitif vakalar için elektronik bileklik geliyor
Yargıtay'dan önemli 'Whatsapp web' kararı
Kabine toplanıyor... Önemli konular görüşülecek
Belediye başkanını isyan ettiren görüntü: Temizletmeyeceğim!
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanunu yürürlüğe girdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
21.11.2020 gençlerbirliği vs fenerbahçe maçı 1
Közde mısır 2
meslek hukuku 1
yaşar okuyan'ın eşinin izmir'de yazılım müdürü olması 2
yanan evini maskesiz izleyip 900 lira ceza kesilen adam 4
şükretmek 4
the boss 3
Sıraya dizdin bizi zaman 1
495 liradan altın alan insan 3
sesteş kelimeler için farklı başlıkllar açılması gerekliliği 2
SON İLANLAR
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası serbest meslek mensupluğu sınav ilanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karacadağ Kalkınma Ajansı 6 uzman personel alacak
Hakkari Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Osmaniye Mehmetli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Konya Doğanhisar Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam