Belediye başkanını isyan ettiren görüntü: Temizletmeyeceğim!
|17 Kasım 2020 11:46
|+Aa- Yazdır
Yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil merkezlerinden bir tanesi olan Bodrum yaz aylarında binlerce turisti ağırlıyor. Ancak bazı vatandaşların duyarsızlığı nedeniyle de oldukça ender plajlara sahip ilçede hem denizler hem de sahiller atılan çöpler nedeniyle kirleniyor. Çevreye duyarsızlığın son örneği bugün Bodrum'da yaşandı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da deniz kıyısında bırakılan içecek ve yiyecek çöplerinin fotoğrafını sosyal medya hesdabından paylaşarak duruma isyan etti. Aras, paylaşımında "Bu sabah, Yahşi-Taşlıkburun. Çöp kovası ve çevresi. Akşam aynı kişiler geldiklerinde bu şekilde bulmaları için temizletmeyeceğim. Bakalım ne düşünecekler?" ifadesini kullandı.
Bu sabah, Yahşi-Taşlıkburun. Çöp kovası ve çevresi. Akşam aynı kişiler geldiklerinde bu şekilde bulmaları için temizletmeyeceğim. Bakalım ne düşünecekler?? pic.twitter.com/P0ofrlGH2XAhmet Aras (@ahmetarasbodrum) November 17, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Gelir İdaresi'nden açıklama: Yapılandırmaya başvuru nasıl yapılacak?
17 Kasım 2020 12:13
|FETÖ, 'hijyen evlerini' firarilerden kalan eşyalarla donatmış
17 Kasım 2020 11:32
|Temaslı ve pozitif vakalar için elektronik bileklik geliyor
17 Kasım 2020 11:27
|Kamyonet sürücüsüne solmuş Türk bayrağı cezası
17 Kasım 2020 11:25
|YLSY yerleştirme tercihleri alınacak
17 Kasım 2020 11:17
|'Tüm dikkatimizi gümrükte yaşanan sorunların çözümüne yoğunlaştırdık'
17 Kasım 2020 10:54
|Kültür ve Turizm Bakanlığı 190 kadronun yer aldığı görevde yükselme sınavı açtı
17 Kasım 2020 10:40
|Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 9 ayda yüzde 73,7 arttı
17 Kasım 2020 10:24
|İstanbul'da yeni virüs yasakları geldi! İBB hepsini kapatıyor
17 Kasım 2020 10:09
|Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı
17 Kasım 2020 10:00