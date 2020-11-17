Belediye başkanını isyan ettiren görüntü: Temizletmeyeceğim!

Yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil merkezlerinden bir tanesi olan Bodrum yaz aylarında binlerce turisti ağırlıyor. Ancak bazı vatandaşların duyarsızlığı nedeniyle de oldukça ender plajlara sahip ilçede hem denizler hem de sahiller atılan çöpler nedeniyle kirleniyor. Çevreye duyarsızlığın son örneği bugün Bodrum'da yaşandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da deniz kıyısında bırakılan içecek ve yiyecek çöplerinin fotoğrafını sosyal medya hesdabından paylaşarak duruma isyan etti. Aras, paylaşımında "Bu sabah, Yahşi-Taşlıkburun. Çöp kovası ve çevresi. Akşam aynı kişiler geldiklerinde bu şekilde bulmaları için temizletmeyeceğim. Bakalım ne düşünecekler?" ifadesini kullandı.