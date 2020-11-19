MEB'den önemli Genelge: DYK ile takviye kurslarına ara verilecek
MEB, Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına 4 Ocak 2021 tarihine kadar ara verileceğini duyurdu
|19 Kasım 2020 22:43
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MEB, dün kendi resmi internet sitesinden uzaktan eğitimin detaylarını açıklamıştı. Bugün ise resmi Genelge yayımlandı. Resmi Genelgede, iki önemli değişiklik yer almaktadır.
1- Tüm öğretmenler haftada bir gün okula gelecektir. Detaylar için tıklayınız.
2- Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına 4 Ocak 2021 tarihine kadar ara verildi. Genelgenin tam metni için tıklayınız.
Öğretmenlerin memurlar.net forumundaki değerlendirmeleri için tıklayınız.
İşte Genelgenin ilgili bölümü
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