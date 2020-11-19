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MEB'den önemli Genelge: DYK ile takviye kurslarına ara verilecek

MEB, Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına 4 Ocak 2021 tarihine kadar ara verileceğini duyurdu
 19 Kasım 2020 22:43
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MEB'den önemli Genelge: DYK ile takviye kurslarına ara verilecek

MEB, dün kendi resmi internet sitesinden uzaktan eğitimin detaylarını açıklamıştı. Bugün ise resmi Genelge yayımlandı. Resmi Genelgede, iki önemli değişiklik yer almaktadır.

1- Tüm öğretmenler haftada bir gün okula gelecektir. Detaylar için tıklayınız.

2- Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına 4 Ocak 2021 tarihine kadar ara verildi. Genelgenin tam metni için tıklayınız.

Öğretmenlerin memurlar.net forumundaki değerlendirmeleri için tıklayınız.

İşte Genelgenin ilgili bölümü

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