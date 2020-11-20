Bülent Arınç: Selahattin Demirtaş'ın kitabını okudum
|20 Kasım 2020 00:29
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TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, HaberTürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir programına konuk oldu.
Arınç'a hukuk alanında reform söylemleri kapsamında, hak ve özgürlükler konusu ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk durumu soruldu.
"DEMİRTAŞ'IN YAZDIĞI ÇOK GÜZEL BİR HİKAYE KİTABI VAR"
Arınç, koronavirüs döneminde Selahattin Demirtaş'ın Devran isimli kitabını okuduğunu söyleyip herkese okuması için tavsiye ederek konu hakkında yargıç ve mahkemeleri özgürlükçü düşünmeye çağırdı.
Arınç,"Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde.
"NE OLUR ONU ALIN BİR OKUYUN"
Ne olur onu alın bir okuyun. Ben bu korona süreci içinde bunu okudum. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz.
"KÜRTLERİN YAŞADIĞI TRAVMA.."
Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinden kafanızda çok şeyler değişecek. Bu ülkenin mazlumlarından biri de Kürtlerdir. Kürt kardeşlerimizdir. Çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da olabilir. Yargıçlar mahkemeler özgürlükçü düşünsünler." ifadelerini kullandı.
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