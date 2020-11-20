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MEB de, sokağa çıkma yasağının tarihini yanlış anladı

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bir çok kişinin yaptığı hatayı tekrarlayarak, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı zaman dilimini yanlış anladı. Sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi saat 20:00'de başlayacak olmasına rağmen, sanki Cuma saat 20:00'de uygulanacakmış gibi tüm illere resmi yazı yazıldı.
 20 Kasım 2020 23:10
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MEB de, sokağa çıkma yasağının tarihini yanlış anladı

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı tarih ve saatle ilgili fahiş bir hata yaptı. Genel Müdürlükten tüm illere gönderilen resmi yazıda, sokağa çıkma kısıtlatmasının 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 20:00'de başlayacağı belirtildi. Genel Müdürlük, sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı zamanı yanlış anlayınca, her hafta Cuma günü saat 18:00 ve 19:15'te yapılan e-sınavlara katılan adayların evlerine dönüşlerinin sağlanması için imzalı mühürlü belge verilmesini istedi. Genel Müdürlük ayrıca Cuma günü saat 18:00 ve 19:15'te yapılan e-sınavlara katılan sınav görevlilerinin, görevlendirme belgelerini de ikamet yerlerine dönünceye kadar saklamaları gerektiğini vurguladı.

Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre sokağa çıkma kısıtlaması Cuma günü değil her hafta sonu Cumartesi saat 20:00 ila Pazar günü saat 10:00 ve Pazar günü saat 20:00 ile Pazartesi günü saat 05:00 arasında uygulanacaktır. İçişleri Genelgesi için tıklayınız.

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Memurlar.Net
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