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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile G-20 toplantısına ilişkin görüştü
 21 Kasım 2020 00:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile G-20 toplantısına ilişkin görüştü
Anadolu Ajansı
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