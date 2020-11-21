Bakanlık doktorundan, LÖSEV kurucusuna sert tepki

LÖSEV kurucusu Dr. Üstün Ezer, dün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ezer, Sağlık Bakanlığı hastanelerinin yüksek Covid şüpheli bir hamile anneyi hastaneye almadığını, doğumu kendi hastanelerinde yapmak zorunda kaldıklarını iddia etti.

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı doktor Müjdegül Karaca, LÖSEV'e binlerce lira bağış yapmış bir doktor olarak bu iddiaya tepki gösterdi. Karaca "Bu iftira kanıma dokundu. Ayıptır" dedi. Karaca hastanın ilk olarak Lösante'ye başvurduğunu, Şehir Hastanesi acili arandığında ilgili şefin doktor kontrolünde hastanın hemen gönderilmesini söylediğini ancak buna rağmen gönderilmediğini belirtti.

İşte Şehir Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı doktor Müjdegül Karaca'nın paylaşımı: