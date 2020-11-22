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'Açıklanan tüm kısıtlama tedbirleri, yıl sonuna kadar geçerli'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, lokantaların kapatılması, okulların uzaktan eğitime geçişmesi gibi bütün tedbirlerin yıl sonuna kadar uygulanacağını belirtti.
 22 Kasım 2020 10:12
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV'deki Özel Röportaj programında Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Daha kapsamlı bir kapanmaya nasıl bakılıyor?" sorusuna, "Bu hafta açıklanan tedbirlerin seyrine bakacağız. Bunlar yıl sonuna kadar ilan edildi. Hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma sınırlaması getirilmesi, okullarda uzaktan eğitime devam edilmesi ve diğer bütün tedbirler. Bunların akışına bakacağız. Sağlık Bakanlığı tarafından bunlar günlük raporlanıyor. Gidişata göre bu tedbirler arttırılabilir, hafifletilebilir, daha ağırlaştırılabilir, süresi uzatılabilir. Bu tamamen bizle ilgili. 'Biz' derken bütün toplumu kastediyorum. Vatandaşlar olarak bu konuda sorumluluk almamızla ilgili bir durum." yanıtını verdi.

Memurlar.Net
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