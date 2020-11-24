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2020 \ Koronavirüs salgını ve öğretmenler

MEB'den, uzaktan eğitimde, ders ve ek ders ücretlerine 13 maddelik açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı ders ve ek ders ücretlerine dair 13 maddelik bir yazı yayımladı. O yazıyı yayımlıyoruz.
 24 Kasım 2020 08:40
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MEB'den, uzaktan eğitimde, ders ve ek ders ücretlerine 13 maddelik açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı ders ve ek ders ücretlerine dair 13 maddelik bir yazı yayımladı. O yazıyı yayımlıyoruz.

1- Uzaktan eğitim kapsamında okutulan dersler önce maaş karşılığı, sonra ek ders ücreti olarak ödenecek.

2- Cumartesi ve Pazar günü rutin müfredat kapsamında okutulan dersler öncelikle maaş karşılığı sayılacak.

3- Haftada 3 saat hazırlık ve planlama ek dersi ödenecek.

4- Haftada 2 saat sınıf/şube rehberlik ek dersi ödenecek.

5- Okul yöneticilerine tam gün tam yıl eğitim ve ikili öğretim kapsamında ilave ek ders ücreti ödenmeyecek.

6- Ücretli öğretmenler görevlerine devam edecek ve ek ders ücretleri fiilen yaptığı ders saati sayısına göre ödenecek

7- TEMASLI VEYA ŞÜPHELİ OLANLARDA UZAKTAN EĞİTİM YAPMAYA DEVAM EDECEK ve ek ders ücretleri ödenecek.

8- Yüz yüze eğitim yapan öğretmenlere(okul öncesi) rutin müfredat kapsamında ek ders ücretleri ödenecek.

9- OKUL YÖNETİCİLERİ EN AZ BİR YÖNETİCİ OKULDA OLMAK ŞARTIYLA DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞABİLECEK.

10- REHBER ÖĞRETMENLER HAFTADA EN AZ BİR GÜN OKULDA OLMAK ŞARTIYLA DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞABİLECEK.

11- Okul yöneticileri ve rehber öğretmenlere ek ders ücretleri tam olarak ödenecek. /p>

Memurlar.Net - Özel

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