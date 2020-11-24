MEB'den, uzaktan eğitimde, ders ve ek ders ücretlerine 13 maddelik açıklama
|24 Kasım 2020 08:40
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Milli Eğitim Bakanlığı ders ve ek ders ücretlerine dair 13 maddelik bir yazı yayımladı. O yazıyı yayımlıyoruz.
1- Uzaktan eğitim kapsamında okutulan dersler önce maaş karşılığı, sonra ek ders ücreti olarak ödenecek.
2- Cumartesi ve Pazar günü rutin müfredat kapsamında okutulan dersler öncelikle maaş karşılığı sayılacak.
3- Haftada 3 saat hazırlık ve planlama ek dersi ödenecek.
4- Haftada 2 saat sınıf/şube rehberlik ek dersi ödenecek.
5- Okul yöneticilerine tam gün tam yıl eğitim ve ikili öğretim kapsamında ilave ek ders ücreti ödenmeyecek.
6- Ücretli öğretmenler görevlerine devam edecek ve ek ders ücretleri fiilen yaptığı ders saati sayısına göre ödenecek
7- TEMASLI VEYA ŞÜPHELİ OLANLARDA UZAKTAN EĞİTİM YAPMAYA DEVAM EDECEK ve ek ders ücretleri ödenecek.
8- Yüz yüze eğitim yapan öğretmenlere(okul öncesi) rutin müfredat kapsamında ek ders ücretleri ödenecek.
9- OKUL YÖNETİCİLERİ EN AZ BİR YÖNETİCİ OKULDA OLMAK ŞARTIYLA DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞABİLECEK.
10- REHBER ÖĞRETMENLER HAFTADA EN AZ BİR GÜN OKULDA OLMAK ŞARTIYLA DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞABİLECEK.
11- Okul yöneticileri ve rehber öğretmenlere ek ders ücretleri tam olarak ödenecek. /p>
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